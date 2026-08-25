रायपुर में उज्ज्वला योजना पर सवाल! च्वाइस सेंटर से मिले 14 गैस कार्ड, जांच रिपोर्ट अब तक गायब

Ujjwala Yojana Scam: छत्तीसगढ़ के रायपुर में उज्ज्वला योजना के तहत गरीब हितग्राहियों को मिलने वाले गैस सिलेंडरों के कथित दुरुपयोग का मामला सामने आया है। चंगोराभाठा स्थित एक च्वाइस सेंटर पर करीब दो महीने पहले हुई छापेमारी में 14 उज्ज्वला गैस कार्ड और एक दर्जन से अधिक घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए थे। आरोप है कि सेंटर संचालक हितग्राहियों के गैस कार्ड अपने पास रखकर उनके नाम पर सिलेंडर लेता था और बाद में उन्हें अधिक कीमत पर बाजार में बेच देता था। कार्रवाई के बाद भी अब तक मामले में ठोस कार्रवाई नहीं होने से खाद्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं।