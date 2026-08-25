पत्रिका एक्सक्लूसिव: बारिश आते ही डूब जाते हैं रायपुर के ये 20 अंडरब्रिज! 3 फीट तक भरता है पानी, अब रेलवे ने उठाया बड़ा कदम

रायपुर@हिमांशु शर्मा।Underbridge Waterlogging: बारिश के दिनों में अंडरब्रिज में पानी भरने से जाम और हादसों की समस्या अब रेलवे के लिए सिरदर्द बन गई है। रायपुर रेल मंडल में ऐसे 20 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं, जहां हर साल बारिश में अंडरब्रिज में 3-3 फीट तक पानी भर जाता है। इन जगहों से न तो वाहन निकल पाते हैं और न ही पैदल चलने वाले लोग। रेलवे के अनुसार 13 रायपुर जिले के अंडरब्रिज, 6 बलौदाबाजार जिला और एक बिलासपुर जिले का अंडरब्रिज शामिल है। यह सभी रायपुर रेल मंडल में आते हैं। अब रेलवे इन्हें सुधारने के लिए ड्रेनेज सिस्टम में सुधार, नाली की सफाई समेत अन्य कार्य किए जाने का दावा कर रहा है।