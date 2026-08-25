CG Weather Update: रायपुर में 12 सेमी बारिश से मौसम हुआ सुहाना, छत्तीसगढ़ में अगले 48 घंटे बारिश के आसार

सोमवार को पूरे छत्तीसगढ़ में मानसून सक्रिय रहा। बस्तर संभाग में अनेक स्थानों पर बारिश हुई। वहीं रायपुर, बिलासपुर और सरगुजा संभाग में एक-दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा दर्ज की गई। प्रदेश में अब तक मौसमी बारिश सामान्य के आसपास बनी हुई है। हालांकि मौजूदा स्थिति में बारिश सामान्य से करीब 4 प्रतिशत कम है। आने वाले दो दिनों में होने वाली बारिश से इस अंतर में कुछ कमी आने की उम्मीद है। तापमान की बात करें तो सोमवार को प्रदेश में सबसे अधिक अधिकतम तापमान अंबिकापुर में 31.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान जगदलपुर में 21.7 डिग्री सेल्सियस रहा।