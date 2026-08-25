CG Weather Update: रायपुर में 12 सेमी बारिश से मौसम हुआ सुहाना, छत्तीसगढ़ में अगले 48 घंटे बारिश के आसार

छत्तीसगढ़ में मानसून सक्रिय (photo source- Patrika)
CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। सावन के अंतिम सोमवार को प्रदेश के कई हिस्सों में जमकर बारिश हुई। राजधानी रायपुर में दिनभर रुक-रुककर बारिश होती रही और शहर में कुल 12 सेमी वर्षा दर्ज की गई। वहीं बस्तर संभाग के कई इलाकों में भारी बारिश हुई। रायपुर, बिलासपुर और सरगुजा संभाग में भी कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई।
मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी और आसपास बने मौसम सिस्टम के असर से प्रदेश में अगले दो दिनों तक बारिश का दौर जारी रह सकता है। इसके बाद बारिश की गतिविधियों में धीरे-धीरे कमी आने की संभावना है। फिलहाल प्रदेश में मानसून सक्रिय बना हुआ है और कई जिलों में बादल छाए रहने के साथ बारिश के आसार हैं।
सोमवार को प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश छोटेडोंगर में दर्ज की गई, जहां 18 सेमी पानी गिरा। इसके अलावा अंतागढ़ और बास्तानार में 16-16 सेमी बारिश हुई। चलगली और माकड़ी में 13-13 सेमी, जबकि बड़े बचेली, दौरा कोचली और नारायणपुर में 13-13 सेमी वर्षा रिकॉर्ड की गई।
राजधानी रायपुर में भी दिनभर बारिश का असर देखने को मिला। शहर में 12 सेमी बारिश दर्ज हुई। बारिश के चलते तापमान में भी गिरावट रही और लोगों को उमस से राहत मिली। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को भी प्रदेश के कई हिस्सों में रुक-रुककर बारिश हो सकती है। इस दौरान कुछ स्थानों पर मौसम साफ तो कुछ जगहों पर बादल छाए रहने की संभावना है।
सोमवार को पूरे छत्तीसगढ़ में मानसून सक्रिय रहा। बस्तर संभाग में अनेक स्थानों पर बारिश हुई। वहीं रायपुर, बिलासपुर और सरगुजा संभाग में एक-दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा दर्ज की गई। प्रदेश में अब तक मौसमी बारिश सामान्य के आसपास बनी हुई है। हालांकि मौजूदा स्थिति में बारिश सामान्य से करीब 4 प्रतिशत कम है। आने वाले दो दिनों में होने वाली बारिश से इस अंतर में कुछ कमी आने की उम्मीद है। तापमान की बात करें तो सोमवार को प्रदेश में सबसे अधिक अधिकतम तापमान अंबिकापुर में 31.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान जगदलपुर में 21.7 डिग्री सेल्सियस रहा।
राजधानी रायपुर में मंगलवार सुबह मौसम कुछ साफ रहा और धूप भी निकली। हालांकि मौसम विभाग ने दिन में बादल छाने के साथ बारिश या बूंदाबांदी की संभावना जताई है। शहर में अधिकतम तापमान करीब 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। यानी सुबह धूप निकलने के बावजूद दिन में मौसम बदल सकता है और कई इलाकों में बारिश देखने को मिल सकती है। अगले दो दिनों तक रायपुर समेत प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है।
मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा के आसपास कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इससे जुड़ा चक्रवाती परिसंचरण भी सक्रिय है। इसके अलावा दक्षिण-पश्चिम उत्तर प्रदेश से पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तरी ओडिशा तक कम दबाव के क्षेत्र से जुड़े चक्रवाती परिसंचरण के बीच द्रोणिका बनी हुई है। यह द्रोणिका उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़ और झारखंड से होकर करीब 3.1 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है।
इन मौसम प्रणालियों के प्रभाव से छत्तीसगढ़ में नमी आ रही है और बारिश की गतिविधियां बढ़ी हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले दो दिनों तक प्रदेश में मानसून की सक्रियता बनी रह सकती है। इस दौरान कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। इसके बाद बारिश की तीव्रता में कमी आने के आसार हैं।
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