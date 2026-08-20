CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में 3 दिन बारिश का अलर्ट, आज कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की संभावना

छत्तीसगढ़ में 3 दिन लगातार बारिश की संभावना (photo source- Patrika)
CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में मानसून एक बार फिर सक्रिय है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले तीन दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। 20 अगस्त को कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। वहीं गरज-चमक के दौरान आकाशीय बिजली गिरने का खतरा भी बना रहेगा। मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है। हालांकि 21 और 22 अगस्त को बारिश जारी रहेगी, लेकिन तेज बारिश की गतिविधियों में कमी आने के संकेत हैं।
मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में बारिश का मुख्य कारण उत्तर झारखंड और उससे लगे दक्षिण-पश्चिमी बिहार तथा दक्षिण-पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर बना निम्न दबाव क्षेत्र है। इसके साथ ही मानसून ट्रफ भी सक्रिय है, जो इस सिस्टम के केंद्र से होकर बंगाल की खाड़ी तक फैली हुई है। इस मौसम प्रणाली के कारण प्रदेश में लगातार नमी पहुंच रही है, जिससे बारिश का दौर बना हुआ है।
मौसम विभाग के अनुसार 20 अगस्त को प्रदेश के कई जिलों में बारिश की गतिविधियां ज्यादा रहने की संभावना है। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं, राजनांदगांव, बलौदाबाजार, जांजगीर-चांपा, बिलासपुर, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, दुर्ग, बेमेतरा, कबीरधाम, मुंगेली, सूरजपुर, कोरिया, बलरामपुर इन जिलों में कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है।
प्रदेश के अन्य कई हिस्सों में हल्की बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। इनमें सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, कांकेर, धमतरी, बालोद, गरियाबंद, महासमुंद, रायपुर, रायगढ़ और कोरबा समेत कई जिले शामिल हैं।
मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रह सकती है। हालांकि 20 अगस्त के बाद भारी बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है। इसका मतलब यह है कि बारिश पूरी तरह बंद नहीं होगी, लेकिन लगातार तेज बारिश का दौर कमजोर पड़ सकता है। राजधानी रायपुर में 20 अगस्त को मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। आसमान में बादल छाए रहेंगे और एक-दो बार गरज-चमक के साथ बारिश या बौछारें पड़ सकती हैं। मौसम विभाग के अनुसार रायपुर में अधिकतम तापमान करीब 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।
पिछले 24 घंटों में सुकमा जिले के कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश दर्ज की गई। वहीं बलरामपुर जिले के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश हुई। प्रदेश में सबसे अधिक तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे कम तापमान पेंड्रा रोड में 22.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग