20 अगस्त 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में 3 दिन बारिश का अलर्ट, आज कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की संभावना

IMD Forecast: छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिनों तक बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश, गरज-चमक और आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है।
2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Aug 20, 2026

CG Weather Update

छत्तीसगढ़ में 3 दिन लगातार बारिश की संभावना (photo source- Patrika)

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में मानसून एक बार फिर सक्रिय है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले तीन दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। 20 अगस्त को कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। वहीं गरज-चमक के दौरान आकाशीय बिजली गिरने का खतरा भी बना रहेगा। मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है। हालांकि 21 और 22 अगस्त को बारिश जारी रहेगी, लेकिन तेज बारिश की गतिविधियों में कमी आने के संकेत हैं।

Chhattisgarh Rain Alert: मानसून ट्रफ और निम्न दबाव क्षेत्र का असर

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में बारिश का मुख्य कारण उत्तर झारखंड और उससे लगे दक्षिण-पश्चिमी बिहार तथा दक्षिण-पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर बना निम्न दबाव क्षेत्र है। इसके साथ ही मानसून ट्रफ भी सक्रिय है, जो इस सिस्टम के केंद्र से होकर बंगाल की खाड़ी तक फैली हुई है। इस मौसम प्रणाली के कारण प्रदेश में लगातार नमी पहुंच रही है, जिससे बारिश का दौर बना हुआ है।

इन जिलों में ज्यादा बारिश के आसार

मौसम विभाग के अनुसार 20 अगस्त को प्रदेश के कई जिलों में बारिश की गतिविधियां ज्यादा रहने की संभावना है। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं, राजनांदगांव, बलौदाबाजार, जांजगीर-चांपा, बिलासपुर, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, दुर्ग, बेमेतरा, कबीरधाम, मुंगेली, सूरजपुर, कोरिया, बलरामपुर इन जिलों में कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है।

इन जिलों में हल्की बारिश की संभावना

प्रदेश के अन्य कई हिस्सों में हल्की बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। इनमें सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, कांकेर, धमतरी, बालोद, गरियाबंद, महासमुंद, रायपुर, रायगढ़ और कोरबा समेत कई जिले शामिल हैं।

CG Monsoon News: 20 अगस्त के बाद बारिश की रफ्तार होगी कम

मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रह सकती है। हालांकि 20 अगस्त के बाद भारी बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है। इसका मतलब यह है कि बारिश पूरी तरह बंद नहीं होगी, लेकिन लगातार तेज बारिश का दौर कमजोर पड़ सकता है। राजधानी रायपुर में 20 अगस्त को मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। आसमान में बादल छाए रहेंगे और एक-दो बार गरज-चमक के साथ बारिश या बौछारें पड़ सकती हैं। मौसम विभाग के अनुसार रायपुर में अधिकतम तापमान करीब 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।

सुकमा में हुई भारी बारिश

पिछले 24 घंटों में सुकमा जिले के कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश दर्ज की गई। वहीं बलरामपुर जिले के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश हुई। प्रदेश में सबसे अधिक तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे कम तापमान पेंड्रा रोड में 22.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

20 Aug 2026 09:57 am

Published on:

20 Aug 2026 09:57 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में 3 दिन बारिश का अलर्ट, आज कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की संभावना

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल के धमतरी ठिकानों पर ED Raid, 8 सदस्यीय टीम दस्तावेज खंगाल रही

ED Raid Dhamtari
रायपुर

Transport Constable Recruitment: छत्तीसगढ़ में परिवहन आरक्षक भर्ती का अगला चरण शुरू, 50 पदों के लिए 250 अभ्यर्थी चयनित

Transport Constable Recruitment
रायपुर

Raipur News: कांग्रेस नगर पालिका अध्यक्ष ने CMO को 20 मिनट में 55 बार दी गाली, इंजीनियर को दी जान से मारने की धमकी, FIR दर्ज

congress nagar palika abhanpur
रायपुर

CM Sai Delhi Visit: आज दिल्ली रवाना होंगे सीएम साय, कल पीएम मोदी से हो सकती है मुलाकात

CM Sai Delhi Visit
रायपुर

सोलर पावर से बदलेगी बिजली की तस्वीर, छत्तीसगढ़ में 2100 मेगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन

Chhattisgarh Renewable Energy
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.