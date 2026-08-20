CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में 3 दिन बारिश का अलर्ट, आज कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की संभावना

मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रह सकती है। हालांकि 20 अगस्त के बाद भारी बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है। इसका मतलब यह है कि बारिश पूरी तरह बंद नहीं होगी, लेकिन लगातार तेज बारिश का दौर कमजोर पड़ सकता है। राजधानी रायपुर में 20 अगस्त को मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। आसमान में बादल छाए रहेंगे और एक-दो बार गरज-चमक के साथ बारिश या बौछारें पड़ सकती हैं। मौसम विभाग के अनुसार रायपुर में अधिकतम तापमान करीब 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।