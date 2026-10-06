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रायपुर मेडिकल कॉलेज में 152 डॉक्टरों की भर्ती, 14 अक्टूबर को वॉक-इन इंटरव्यू, जानें आवेदन प्रक्रिया

Raipur Medical College Recruitment: रायपुर मेडिकल कॉलेज में सहायक प्राध्यापक, सीनियर रेजिडेंट और जूनियर रेजिडेंट के 152 पदों पर संविदा भर्ती होगी।
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रायपुर

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Laxmi Vishwakarma

Oct 06, 2026

Medical Recruitment 2026:

रायपुर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की बंपर भर्ती (Photo Source- Patrika File Photo)

Doctor Recruitment: रायपुर के पं. जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय में डॉक्टरों और चिकित्सा शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने सहायक प्राध्यापक, सीनियर रेजिडेंट और जूनियर रेजिडेंट के कुल 152 रिक्त पदों पर संविदा आधार पर नियुक्ति का फैसला लिया है। इन पदों के लिए पात्र डॉक्टरों का चयन वॉक-इन इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज और उससे जुड़े अस्पताल में लंबे समय से डॉक्टरों और चिकित्सा शिक्षकों की जरूरत महसूस की जा रही थी। इन पदों पर नियुक्ति होने के बाद अलग-अलग विभागों में चिकित्सा सेवाओं के साथ मेडिकल छात्रों की पढ़ाई व्यवस्था को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है।

सबसे ज्यादा 73 पद सीनियर रेजिडेंट के भर्ती प्रक्रिया में सबसे अधिक 73 पद सीनियर रेजिडेंट के लिए रखे गए हैं। इन पदों पर विभिन्न क्लीनिकल और नॉन-क्लीनिकल विभागों में नियुक्तियां की जाएंगी। इसके अलावा सहायक प्राध्यापक के 71 पदों पर भर्ती होगी। इन नियुक्तियों का उद्देश्य मेडिकल कॉलेज में अध्यापन व्यवस्था को मजबूत करने के साथ विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं को बेहतर करना है। वहीं सुपर स्पेशियलिटी सेवाओं के तहत क्रिटिकल केयर और सीटीवीएस यानी कार्डियो वैस्कुलर थोरेसिक सर्जरी विभाग के लिए जूनियर रेजिडेंट के 8 पद निर्धारित किए गए हैं।

14 अक्टूबर को होगा वॉक-इन इंटरव्यू

इन सभी पदों के लिए पात्र उम्मीदवारों का वॉक-इन इंटरव्यू 14 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। इंटरव्यू रायपुर मेडिकल कॉलेज परिसर स्थित अधिष्ठाता कार्यालय के कॉलेज काउंसिल हॉल में होगा। साक्षात्कार की शुरुआत सुबह 10:30 बजे से होगी। उम्मीदवारों को निर्धारित समय पर अपने मूल दस्तावेजों के साथ इंटरव्यू स्थल पर पहुंचना होगा।

आवेदन जमा करने का समय भी तय

अभ्यर्थियों को आवेदन प्रक्रिया के समय का विशेष ध्यान रखना होगा। आवेदन फॉर्म जमा करने के लिए दोपहर 12 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। निर्धारित समय सीमा के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसलिए इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह है कि वे इंटरव्यू स्थल पर समय से पहले पहुंचें, ताकि दस्तावेजों की जांच और आवेदन जमा करने की प्रक्रिया समय पर पूरी की जा सके।

कौन-कौन से दस्तावेज साथ ले जाने होंगे?

वॉक-इन इंटरव्यू में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को अपने आवश्यक मूल प्रमाण-पत्र साथ लाने होंगे। इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो और स्व-प्रमाणित शैक्षणिक दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे। उम्मीदवारों को अपने शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और अन्य जरूरी दस्तावेजों की मूल प्रतियों के साथ उनकी प्रतियां भी तैयार रखनी चाहिए, ताकि दस्तावेज सत्यापन के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो।

मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बढ़ेगी विशेषज्ञ सेवाएं

रायपुर मेडिकल कॉलेज प्रदेश के प्रमुख चिकित्सा संस्थानों में शामिल है। यहां बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। डॉक्टरों और रेजिडेंट की संख्या बढ़ने से अस्पताल की ओपीडी, आईपीडी और आपातकालीन सेवाओं में अतिरिक्त चिकित्सा मानव संसाधन उपलब्ध होगा। खासकर गंभीर मरीजों के इलाज में क्रिटिकल केयर और सीटीवीएस जैसे विभागों में जूनियर रेजिडेंट की नियुक्ति से चिकित्सा व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

Chhattisgarh Medical Jobs: मेडिकल छात्रों की पढ़ाई में भी मिलेगी मदद

सहायक प्राध्यापक के 71 पदों पर नियुक्ति का असर केवल मरीजों की चिकित्सा सेवाओं तक सीमित नहीं रहेगा। मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी पर्याप्त फैकल्टी उपलब्ध होना जरूरी है। नए सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति से अलग-अलग विभागों में अध्यापन व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इससे मेडिकल छात्रों को नियमित कक्षाओं और क्लीनिकल ट्रेनिंग का अधिक व्यवस्थित अवसर मिल सकेगा।

आधिकारिक वेबसाइट पर देखें पूरी जानकारी

भर्ती से जुड़ी पात्रता, अनुभव, मानदेय, विभागवार पदों की जानकारी और अन्य शर्तों के लिए उम्मीदवारों को मेडिकल कॉलेज की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी भर्ती संबंधी सूचना देखनी चाहिए। इच्छुक अभ्यर्थी सभी नियम और पात्रता अच्छी तरह जांचने के बाद ही वॉक-इन इंटरव्यू में शामिल हों। 14 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे से इंटरव्यू शुरू होगा और आवेदन जमा करने की प्रक्रिया दोपहर 12 बजे तक निर्धारित है।

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Updated on:

06 Oct 2026 04:38 pm

Published on:

06 Oct 2026 04:38 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / रायपुर मेडिकल कॉलेज में 152 डॉक्टरों की भर्ती, 14 अक्टूबर को वॉक-इन इंटरव्यू, जानें आवेदन प्रक्रिया

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