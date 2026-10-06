रायपुर मेडिकल कॉलेज में 152 डॉक्टरों की भर्ती, 14 अक्टूबर को वॉक-इन इंटरव्यू, जानें आवेदन प्रक्रिया

Doctor Recruitment: रायपुर के पं. जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय में डॉक्टरों और चिकित्सा शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने सहायक प्राध्यापक, सीनियर रेजिडेंट और जूनियर रेजिडेंट के कुल 152 रिक्त पदों पर संविदा आधार पर नियुक्ति का फैसला लिया है। इन पदों के लिए पात्र डॉक्टरों का चयन वॉक-इन इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज और उससे जुड़े अस्पताल में लंबे समय से डॉक्टरों और चिकित्सा शिक्षकों की जरूरत महसूस की जा रही थी। इन पदों पर नियुक्ति होने के बाद अलग-अलग विभागों में चिकित्सा सेवाओं के साथ मेडिकल छात्रों की पढ़ाई व्यवस्था को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है।