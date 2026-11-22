CG Politics: विपक्ष पर बरसे CM विष्णुदेव साय(photo-patrika)
CG Politics: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए उनकी राजनीतिक कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष लंबे समय तक झूठे वादे कर जनता को गुमराह करता रहा और इसी के जरिए वोट हासिल कर सरकार चलाता रहा। सीएम साय ने कहा कि विपक्ष की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। अब देश की जनता उनकी असलियत समझ चुकी है और उन पर पहले जैसा भरोसा नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के बयानों में अब कोई दम नहीं रह गया है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि विपक्ष की कथनी और करनी में जमीन-आसमान का अंतर है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों ने लंबे समय तक अपने बयानों और वादों के जरिए जनता को भ्रमित किया। झूठ बोलकर वोट हासिल करना और फिर सरकार चलाना उनकी राजनीति का हिस्सा रहा है।
सीएम साय ने कहा कि अब देश की जनता विपक्षी दलों की राजनीतिक कार्यशैली को समझ चुकी है। लंबे समय तक किए गए झूठे वादों के कारण विपक्ष ने जनता का विश्वास खो दिया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के बयानों में अब पहले जैसी विश्वसनीयता नहीं रह गई है और उनकी बातों का जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है।
मुख्यमंत्री ने विपक्ष के राजनीतिक बयानों पर सवाल उठाते हुए कहा कि जो दल वर्षों तक जनता से झूठे वादे कर वोट हासिल करते रहे, अब उनकी बातों में कोई दम नहीं रह गया है। उन्होंने कहा कि देश की जनता अब विपक्ष के दावों और वादों की सच्चाई समझ चुकी है और उनकी बातों पर पहले की तरह भरोसा नहीं कर रही है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने बयान में किसी विशेष विपक्षी दल या नेता का नाम नहीं लिया। उन्होंने विपक्ष की कार्यशैली और जनता के प्रति उसके रवैये पर सवाल उठाए। उनके इस बयान के बाद प्रदेश की सियासत में राजनीतिक बयानबाजी तेज होने के आसार हैं।
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