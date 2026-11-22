CG Politics: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए उनकी राजनीतिक कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष लंबे समय तक झूठे वादे कर जनता को गुमराह करता रहा और इसी के जरिए वोट हासिल कर सरकार चलाता रहा। सीएम साय ने कहा कि विपक्ष की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। अब देश की जनता उनकी असलियत समझ चुकी है और उन पर पहले जैसा भरोसा नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के बयानों में अब कोई दम नहीं रह गया है।