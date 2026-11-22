Chhattisgarh Revenue Department Rules 2026: जमीन, नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और राजस्व से जुड़े दूसरे मामलों में सरकारी दफ्तरों में आवेदन लिखवाने के लिए अब लोगों को मनमानी रकम नहीं देनी पड़ेगी। राज्य सरकार ने अर्जी लेखकों की फीस से लेकर उनके कामकाज और आचरण तक को नियंत्रित करने के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं। इसके तहत अर्जी लेखक अधिकतम निर्धारित दर के अनुसार प्रति पेज 5 रुपए ही ले सकेंगे। उन्हें आवेदक को भुगतान की रसीद भी देनी होगी।