राज्य में धान खरीदी की अंतिम तारीख 15 जनवरी बताई गई है। किसान संगठनों का कहना है कि बार-बार खराब मौसम के कारण खेती के काम में देरी हुई है। ऐसे में मौजूदा समयसीमा पर पुनर्विचार करना जरूरी है। पारसनाथ साहू ने सरकार से मांग की है कि धान खरीदी की अवधि जनवरी के मध्य तक सीमित न रखकर फरवरी के अंतिम दिन तक बढ़ाई जाए। उनका कहना है कि किसानों को पहले खेतों के सूखने का इंतजार करना होगा। इसके बाद कटाई, मिंजाई और धान को सुखाने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इन सभी कामों में समय लगेगा। किसान संगठनों की आशंका है कि यदि खरीदी की अवधि नहीं बढ़ाई गई तो मौसम से प्रभावित कई किसान अपनी पूरी उपज सरकारी केंद्रों पर नहीं बेच पाएंगे। इसलिए सरकार को किसानों की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए समयसीमा में राहत देनी चाहिए।