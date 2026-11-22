बैज ने कहा कि 38 दिनों से पटवारी हड़ताल पर बैठे हैं। पटवारी ही खेतों की गिरदावरी और फसल नुकसान के आकलन का काम करते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री बताएं कि आखिर किसानों की फसलों का आकलन कौन करेगा? क्या सरकार मध्यप्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र या झारखंड से पटवारी बुलाकर फसलों का आकलन कराएगी.? उन्होंने मांग की कि सरकार तत्काल पटवारी संघ से बातचीत कर हड़ताल समाप्त कराए और किसानों की फसलों के नुकसान का आकलन कराकर उचित क्षतिपूर्ति सुनिश्चित करें।