Cyclone Akvan: चक्रवाती तूफान अकवान के प्रभाव से छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में हुई असामयिक वर्षा और मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों को देखते हुए कृषि विभाग ने किसानों के लिए महत्वपूर्ण सलाह जारी की है। विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे अपनी खड़ी एवं कटाई के बाद खेतों तथा खलिहानों में रखी धान की फसल को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक सावधानी बरतें। साथ ही चक्रवाती तूफान और असामयिक वर्षा के कारण फसलों को नुकसान पहुंचने की स्थिति में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के अंतर्गत निर्धारित समय-सीमा में इसकी सूचना अनिवार्य रूप से दें, ताकि पात्र किसानों को नियमानुसार बीमा दावा राशि का लाभ मिल सके।
कृषि विभाग द्वारा जारी सलाह में बताया गया है कि चक्रवाती तूफान अकवान के कारण बेमौसम बारिश (Unseasonal Rain) हुई है। इससे विशेष रूप से धान की कटाई कर चुके किसानों की चिंताएं बढ़ सकती हैं। खेतों और खलिहानों में रखी धान की फसल के बारिश में भीगने तथा अधिक नमी के कारण खराब होने की आशंका को देखते हुए किसानों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं, बल्कि समय रहते फसल की सुरक्षा के उपाय अपनाएं और नुकसान होने पर तत्काल संबंधित अधिकारियों को सूचित करें।
72 घंटे की समय-सीमा महत्वपूर्ण: कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल क्षति की सूचना निर्धारित समय-सीमा में देना अत्यंत आवश्यक है। जिन किसानों की बीमित फसल को चक्रवाती तूफान और असामयिक वर्षा से नुकसान पहुंचा है, वे नुकसान होने के 72 घंटे के भीतर कृषि रक्षक पोर्टल के टोल फ्री नंबर 14447 पर इसकी सूचना दर्ज कराएं।
10 दिनों में सर्वे: समय पर सूचना प्राप्त होने के बाद बीमा कंपनी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार 10 दिनों के भीतर प्रभावित फसल का सर्वेक्षण कराया जाएगा। सर्वेक्षण के दौरान फसल की वास्तविक स्थिति, नुकसान की प्रकृति और क्षति का आकलन कर संबंधित विवरण प्रस्तुत किया जाएगा। इसके आधार पर योजना के प्रावधानों के अनुरूप पात्र किसानों के बीमा दावों का निराकरण किया जा सकेगा।
इसके लिए भी बीमा प्रावधान: कृषि विभाग ने जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कटाई के बाद खेतों में सुखाने के लिए रखी गई बीमित धान की फसल, जिसे स्थानीय भाषा में करपा कहा जाता है, के लिए भी निर्धारित शर्तों के अनुसार बीमा सुरक्षा का प्रावधान है। यह प्रावधान फसल कटाई के बाद अधिकतम 14 दिनों की अवधि तक लागू होता है।
बीमा दावा प्रस्तुत करें: इस अवधि में निर्धारित जोखिमों के कारण फसल को नुकसान होने पर किसान निर्धारित समय-सीमा में सूचना देकर बीमा दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। विभाग ने किसानों से कहा है कि वे कटाई के बाद खेतों में रखी धान (Paddy) की फसल की विशेष निगरानी करें तथा मौसम की स्थिति को देखते हुए उसे सुरक्षित रखने के समुचित प्रबंध करें।
नुकसान का आकलन: कृषि विभाग के अनुसार वर्तमान में खेतों में खड़ी फसल पर जलभराव की स्थिति निर्मित होने पर पीएमएफबीवाई के प्रावधानों के अनुसार फसल क्षति का आकलन किया जाएगा। ऐसे मामलों में योजना के अंतर्गत फसल कटाई प्रयोग से प्राप्त उपज संबंधी आंकड़ों के आधार पर बीमा दावा भुगतान की गणना की जाएगी।
लगातार नजर रखें: किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपने खेतों की स्थिति पर लगातार नजर रखें। खेतों में अत्यधिक पानी भरने की स्थिति में जहां संभव हो, जल निकासी की उचित व्यवस्था करें, ताकि फसलों को होने वाले नुकसान को कम किया जा सके।
दस्तावेज और जानकारी रखें तैयार: कृषि विभाग ने किसानों की सुविधा के लिए फसल नुकसान की सूचना दर्ज कराते समय आवश्यक जानकारी उपलब्ध रखने की सलाह दी है। इनमें किसान का नाम, मोबाइल नंबर, ग्राम, तहसील एवं जिले का नाम, संबंधित खेत का खसरा नंबर, बीमित फसल का नाम, बीमा पॉलिसी नंबर तथा फसल को हुए नुकसान का विवरण और नुकसान की तारीख शामिल हैं।
संदर्भ संख्या: इन जानकारियों के उपलब्ध रहने से बीमा कंपनी को शिकायत दर्ज करने और आगे की जांच एवं सर्वेक्षण की प्रक्रिया पूरी करने में सुविधा होगी। किसानों को सलाह दी गई है कि वे बीमा संबंधी दस्तावेज सुरक्षित रखें और शिकायत दर्ज कराने के बाद प्राप्त संदर्भ संख्या भी संभालकर रखें।
तत्काल दें जानकारी: कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि चक्रवाती तूफान (Cyclone Akwan) के कारण फसल को अधिक नुकसान होने की स्थिति में वे तत्काल राजस्व विभाग के संबंधित पटवारी तथा कृषि विभाग के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को भी इसकी जानकारी दें।
वीडियो बनाएं: इसके साथ ही प्रभावित किसान अपनी खड़ी अथवा कटाई के बाद खेतों में रखी फसल की तस्वीरें और वीडियो बनाकर सुरक्षित रखें। इन तस्वीरों और वीडियो में फसल की वास्तविक स्थिति तथा नुकसान का स्पष्ट विवरण दिखाई देना चाहिए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर क्षति के आकलन में सहायता मिल सके।
ढककर सुरक्षित रखें: असामयिक वर्षा को देखते हुए कृषि विभाग ने किसानों को खेतों और खलिहानों में रखी धान (Dhan) की फसल को सुरक्षित स्थानों पर रखने की सलाह दी है। किसानों से कहा गया है कि वे धान के करपा और खलिहानों में रखी उपज को पॉलिथीन अथवा तिरपाल से अच्छी तरह ढककर रखें, ताकि बारिश के पानी से फसल को होने वाले नुकसान को कम किया जा सके।
सावधानी बरतें: जहां संभव हो, फसल को ऊंचे एवं सुरक्षित स्थान पर रखें तथा उसके आसपास पानी जमा न होने दें। मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों में थोड़ी सी सावधानी भी किसानों की मेहनत और उपज को बड़े नुकसान से बचाने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।
समय पर सूचना दें: कृषि विभाग ने सभी किसानों (Farmers) से अपील की है कि वे चक्रवाती तूफान और असामयिक वर्षा के कारण फसल को हुए नुकसान की जानकारी देने में किसी प्रकार की देरी न करें। विशेष रूप से कटाई के बाद खेतों में रखी बीमित फसल को नुकसान होने पर 72 घंटे के भीतर निर्धारित माध्यम से सूचना दर्ज कराना आवश्यक है। समय-सीमा का पालन नहीं करने पर संबंधित बीमा दावे की पात्रता प्रभावित हो सकती है।
फसल की सुरक्षा महत्वपूर्ण: विभाग ने कहा है कि किसानों की मेहनत से तैयार फसल की सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसान मौसम की परिस्थितियों के प्रति सजग रहें, कृषि विभाग द्वारा जारी सलाह का पालन करें तथा फसल क्षति की स्थिति में तत्काल संबंधित अधिकारियों और बीमा कंपनी को सूचित करें, ताकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रावधानों के अनुसार पात्र किसानों को सहायता मिल सके।
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