भाजपा सांसद संतोष पांडेय के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस नेताओं की नियुक्ति पार्टी का अपना आंतरिक मामला है। भाजपा नेताओं को कांग्रेस के संगठनात्मक फैसलों पर टिप्पणी करने के बजाय अपनी सरकार के कामकाज पर ध्यान देना चाहिए। सुशील आनंद शुक्ला ने आरोप लगाया कि भाजपा सांसद के पास अपनी सरकार के मुद्दों पर बोलने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वे कांग्रेस की नियुक्तियों पर शायरी और पहेलियां बना रहे हैं। उन्होंने धान खरीदी के दौरान किसानों को हो रही परेशानी, पटवारियों की जारी हड़ताल और डीएड अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज जैसे मुद्दों का उल्लेख किया। कांग्रेस नेता ने कहा कि भाजपा को इन सवालों पर जवाब देना चाहिए, लेकिन वह कांग्रेस के आंतरिक मामलों पर बयानबाजी कर रही है।