छत्तीसगढ़ के 17 निकायों में चुनाव की तैयारी तेज (Photo Source- AI Generate)
Chhattisgarh Nikay Chunav: छत्तीसगढ़ के 17 नगरीय निकायों में होने वाले चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। प्रदेश के चार नगर निगम भिलाई, बीरगांव, रिसाली और भिलाई-चरौदा के अलावा पांच नगर पालिका और आठ नगर पंचायतों में चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद एक या दो दिसंबर को चुनाव की तारीखों की घोषणा होने की संभावना जताई जा रही है। चुनावी कार्यक्रम सामने आने से पहले ही भाजपा और कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों में टिकट को लेकर हलचल बढ़ गई है।
इन चुनावों में सबसे अधिक नजरें चार नगर निगमों के महापौर पद पर टिकी हुई हैं। भाजपा और कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी तथा जोहार छत्तीसगढ़ के नेता भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। खास बात यह है कि महापौर पद के दावेदारों में पूर्व महापौर, वर्तमान जनप्रतिनिधि, उनकी पत्नियां और बड़े राजनीतिक नेताओं के करीबी रिश्तेदार तक शामिल हैं। आरक्षण और स्थानीय सामाजिक समीकरणों को देखते हुए अलग-अलग निकायों में दावेदारों के नामों पर चर्चा चल रही है।
चारों नगर निगमों में सबसे ज्यादा चर्चा भिलाई नगर निगम की है। यहां महापौर का पद पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। इस प्रतिष्ठित पद को लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों में कई दावेदार सामने आ रहे हैं। कांग्रेस की ओर से वर्तमान महापौर नीरज पाल का नाम प्रमुखता से चर्चा में है। उनके अलावा कांग्रेस जिलाध्यक्ष मुकेश चन्द्राकर, वर्तमान निगम सभापति बंटी साहू, जोन अध्यक्ष एवं पार्षद भूपेन्द्र यादव और प्रदेश कांग्रेस सचिव अतुलचन्द साहू भी दावेदारी की दौड़ में बताए जा रहे हैं।
वहीं भाजपा की ओर से विधायक रिकेश सेन का नाम महापौर पद के प्रमुख दावेदारों में शामिल है। उनके अलावा भाजपा जिलाध्यक्ष पुरषोत्तम देवांगन, पूर्व जिलाध्यक्ष एवं वरिष्ठ पार्षद महेश वर्मा, नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा और जिला भाजपा संयोजक आरटीआई प्रकोष्ठ मदन सेन के नामों की भी चर्चा है। भिलाई नगर निगम का महापौर पद राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में दोनों प्रमुख दलों के सामने योग्य और स्थानीय समीकरणों के अनुकूल उम्मीदवार चुनने की चुनौती रहेगी।
भिलाई नगर निगम के बाद भिलाई-चरौदा नगर निगम को लेकर भी राजनीतिक चर्चाएं तेज हैं। इस क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और भाजपा सांसद विजय बघेल का राजनीतिक प्रभाव माना जाता है। महापौर पद के लिए कांग्रेस की ओर से सुजीत बघेल का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, कांग्रेस में इस पद के लिए केवल सुजीत बघेल की ओर से आवेदन दिया गया है। वहीं निगम सभापति कृष्णा चन्द्राकर ने स्वास्थ्यगत कारणों से आवेदन नहीं किया है। ऐसे में कांग्रेस की ओर से सुजीत बघेल की दावेदारी को मजबूत माना जा रहा है।
दूसरी ओर भाजपा में महापौर पद के लिए तीन नाम सामने आए हैं। इनमें दिलीप पटेल, प्रेमलाल साहू और शशिकांत बघेल शामिल हैं। हालांकि यहां प्रत्याशी चयन में सामाजिक समीकरण भी अहम भूमिका निभा सकते हैं। बताया जा रहा है कि कुम्हारी और दुर्ग में कुर्मी समाज से महापौर और पालिका अध्यक्ष होने के कारण भिलाई-चरौदा में इसी समाज से प्रत्याशी बनाए जाने की संभावना पर सवाल उठ रहे हैं। इस समीकरण के चलते शशिकांत बघेल की दावेदारी प्रभावित हो सकती है। हालांकि अंतिम निर्णय पार्टी नेतृत्व को ही लेना है।
रिसाली नगर निगम का महापौर पद अनुसूचित जाति महिला वर्ग के लिए आरक्षित है। यह दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऐसे में यहां कांग्रेस की प्रत्याशी चयन प्रक्रिया में पूर्व गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू की राय को महत्व मिलने की संभावना जताई जा रही है। कांग्रेस की ओर से उमरपोटी ब्लॉक कांग्रेस की ब्लॉक महिला अध्यक्ष हेमिन चतुर्वेदी के नाम की चर्चा है। इसके अलावा समाजसेवी रामेश्वरी गायकवाड़ और डॉ. रामेश्वरी बंजारे भी महापौर पद की दावेदारी में शामिल बताई जा रही हैं। भाजपा में भी कई महिला दावेदारों के नाम सामने आए हैं।
इनमें सामाजिक कार्यकर्ता पार्वती ढीढी, डॉ. पार्वती कुर्रे, सुनीता कोसरे और सविता महिलांग के नाम शामिल हैं। इसके अलावा भाजपा की ओर से अंतिम समय में पद्मश्री उषा बारले या चंदेश्वरी बांधे के नाम की घोषणा किए जाने की संभावना को लेकर भी चर्चा है। वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से गितेश्वरी बघेल का नाम भी महापौर पद के दावेदारों में बताया जा रहा है।रिसाली में आरक्षण के कारण महिला उम्मीदवारों के बीच टिकट की दौड़ है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि भाजपा और कांग्रेस किसे अपना उम्मीदवार बनाती हैं।
बीरगांव नगर निगम में भी महापौर पद को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं। यहां कांग्रेस की ओर से निवर्तमान महापौर नंदलाल देवांगन की पत्नी लता देवांगन का नाम चर्चा में है। उनके अलावा लोकेश्वरी साहू और पुष्पलता वैष्णव भी प्रमुख दावेदार मानी जा रही हैं। वहीं भाजपा की ओर से पूर्व महापौर अंबिका यदु का नाम सामने आया है। इसके अलावा सुनीता वर्मा, पदमा चंद्राकर और ओमप्रकाश साहू की दावेदारी की भी चर्चा है। बीरगांव में दोनों दलों के सामने प्रत्याशी चयन को लेकर कई विकल्प मौजूद हैं। ऐसे में स्थानीय राजनीतिक समीकरण और संगठन के भीतर सहमति टिकट तय करने में महत्वपूर्ण हो सकती है।
प्रदेश के 17 नगरीय निकायों में होने वाले चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। चार नगर निगमों में महापौर पद के लिए सामने आ रहे नामों से साफ है कि टिकट की दौड़ में पुराने और नए चेहरों के बीच प्रतिस्पर्धा है। कहीं वर्तमान महापौर और वरिष्ठ पार्षद दावेदारी कर रहे हैं, तो कहीं पूर्व महापौर के परिवार के सदस्य और बड़े नेताओं के करीबी नाम चर्चा में हैं।
मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद एक या दो दिसंबर को चुनाव की तारीखों की घोषणा होने की संभावना है। इसके बाद चुनावी गतिविधियों में और तेजी आने की उम्मीद है। फिलहाल राजनीतिक दलों के भीतर दावेदारों के नामों पर मंथन जारी है। अब देखना होगा कि भाजपा और कांग्रेस किसे मौका देती हैं और किन दावेदारों की उम्मीदवारी पर मुहर लगती है।
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