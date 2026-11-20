बीरगांव नगर निगम में भी महापौर पद को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं। यहां कांग्रेस की ओर से निवर्तमान महापौर नंदलाल देवांगन की पत्नी लता देवांगन का नाम चर्चा में है। उनके अलावा लोकेश्वरी साहू और पुष्पलता वैष्णव भी प्रमुख दावेदार मानी जा रही हैं। वहीं भाजपा की ओर से पूर्व महापौर अंबिका यदु का नाम सामने आया है। इसके अलावा सुनीता वर्मा, पदमा चंद्राकर और ओमप्रकाश साहू की दावेदारी की भी चर्चा है। बीरगांव में दोनों दलों के सामने प्रत्याशी चयन को लेकर कई विकल्प मौजूद हैं। ऐसे में स्थानीय राजनीतिक समीकरण और संगठन के भीतर सहमति टिकट तय करने में महत्वपूर्ण हो सकती है।