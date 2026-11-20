राजधानी में समेत प्रदेश में लोग हर माह 25 करोड़ का मल्टीविटामिन गटक रहे हैं। डॉक्टराें व दवा कारोबारियों के अनुसार सप्लीमेंट लेने का ट्रेंड कुछ सालों में बढ़ा है। लोग मर्जी से खा ही रहे हैं, वहीं कई डॉक्टर कमीशन के चक्कर में हर बीमारी में ये दवाएं लिख रहे हैं। यही नहीं जेनेरिक व ब्रांडेड में इन दवाओं की कीमत में भारी अंतर है। रेडक्रास मेडिकल स्टोर में 150 एमआरपी वाली दवा को 15 रुपए में बेचा जा रहा है। वहीं दूसरे मेडिकल स्टोर में इसे एमआरपी पर बेची जा रही है। धनवंतरी मेडिकल स्टोर्स में भी खूब मुनाफाखोरी हो रही है।