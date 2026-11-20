गोबरा नवापारा को स्वच्छता के लिए पुरस्कार मिल चुका है, लेकिन मौजूदा हालात इस उपलब्धि को बरकरार रखने की चुनौती दिखा रहे हैं। पुरस्कार हासिल करना निश्चित रूप से नगर के लिए गर्व की बात है, लेकिन सफाई व्यवस्था को लगातार बेहतर बनाए रखना भी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है। नगर में गंदगी और मच्छरों की समस्या के बीच नागरिकों का सवाल है कि जिम्मेदार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को आखिर यह स्थिति क्यों नजर नहीं आ रही है? जब आम लोग रोजाना इन परेशानियों का सामना कर रहे हैं, तो नगर प्रशासन की ओर से प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही?