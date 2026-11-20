स्वच्छता पुरस्कार की चमक के पीछे गंदगी की हकीकत (Photo Source- Patrika)
विनोद जैन/Chhattisgarh News: स्वच्छता के लिए पुरस्कार हासिल करने वाला गोबरा नवापारा इन दिनों गंदगी और मच्छरों के बढ़ते प्रकोप से जूझ रहा है। सितंबर में आई बाढ़ के बाद नगर की सफाई व्यवस्था अब तक पूरी तरह पटरी पर नहीं लौट सकी है। कई इलाकों में कीचड़ और गंदगी की समस्या बनी हुई है। वहीं, मच्छरों की बढ़ती तादाद ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। शाम होते ही मच्छरों का हमला इतना बढ़ जाता है कि लोग घरों के भीतर भी चैन से नहीं बैठ पा रहे हैं।
हैरानी की बात यह है कि मच्छरों से बचाव के लिए नगर पालिका की ओर से कोई प्रभावी अभियान नजर नहीं आ रहा है। न तो नियमित रूप से फॉगिंग कराई जा रही है और न ही नालियों व मच्छरों के प्रजनन वाले स्थानों पर वीएसी पावडर का छिड़काव हो रहा है। ऐसे में नगरवासियों के मन में सवाल उठ रहा है कि आखिर मच्छरों पर नियंत्रण के लिए पालिका कब कदम उठाएगी?
सितंबर में आई बाढ़ के बाद नगर के कई हिस्सों में गंदगी और कीचड़ की समस्या पैदा हुई थी। ऐसी स्थिति में विशेष सफाई अभियान चलाकर प्रभावित इलाकों की सफाई और नालियों की व्यवस्था दुरुस्त की जानी चाहिए थी। लेकिन काफी समय बीतने के बाद भी हालात में अपेक्षित सुधार दिखाई नहीं दे रहा है। कई जगहों पर गंदगी बनी हुई है, जिससे आसपास रहने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सफाई व्यवस्था में लापरवाही के बीच मच्छरों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इससे मच्छरजनित बीमारियों का खतरा बढ़ने की आशंका है।
मच्छरों पर नियंत्रण के लिए फॉगिंग और वीएसी पावडर का छिड़काव महत्वपूर्ण उपाय माने जाते हैं। इसके बावजूद गोबरा नवापारा में इनका नियमित इस्तेमाल होता दिखाई नहीं दे रहा है। नगर में फॉगिंग मशीन होने के बावजूद उसका उपयोग नहीं होने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। नालियों और पानी जमा होने वाले स्थानों पर पावडर का छिड़काव नहीं होने से मच्छरों के पनपने की आशंका बनी हुई है।
शाम होते ही मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता है। लोगों को घरों में भी मच्छरों से बचने के लिए अतिरिक्त इंतजाम करने पड़ रहे हैं। अब सवाल यह है कि जब नगर में मच्छरों का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, तो फॉगिंग मशीन का नियमित संचालन क्यों नहीं किया जा रहा? क्या मच्छर नियंत्रण के लिए उपलब्ध संसाधनों का उपयोग केवल जरूरत पड़ने पर ही किया जाएगा?
एक ओर नगरवासी मच्छरों के प्रकोप से परेशान हैं, वहीं दूसरी ओर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था भी सवालों के घेरे में है। यहां चिकित्सकों की कमी के कारण मरीजों को पर्याप्त उपचार मिलने को लेकर चिंता बनी हुई है। मच्छरजनित बीमारियों का खतरा बढ़ने के बीच स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की उपलब्धता बेहद जरूरी है। यदि मच्छरों के कारण लोग बीमार पड़ते हैं, तो उन्हें समय पर उपचार मिलना भी आवश्यक है। ऐसे में सफाई व्यवस्था के साथ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की जरूरत महसूस की जा रही है।
गोबरा नवापारा को स्वच्छता के लिए पुरस्कार मिल चुका है, लेकिन मौजूदा हालात इस उपलब्धि को बरकरार रखने की चुनौती दिखा रहे हैं। पुरस्कार हासिल करना निश्चित रूप से नगर के लिए गर्व की बात है, लेकिन सफाई व्यवस्था को लगातार बेहतर बनाए रखना भी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है। नगर में गंदगी और मच्छरों की समस्या के बीच नागरिकों का सवाल है कि जिम्मेदार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को आखिर यह स्थिति क्यों नजर नहीं आ रही है? जब आम लोग रोजाना इन परेशानियों का सामना कर रहे हैं, तो नगर प्रशासन की ओर से प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही?
नगरवासियों को राहत देने के लिए अब व्यापक सफाई अभियान चलाने की जरूरत है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में जमा गंदगी और कीचड़ की सफाई कराई जाए। नालियों की नियमित सफाई के साथ मच्छरों के प्रजनन वाले स्थानों पर वीएसी पावडर का छिड़काव किया जाए। इसके अलावा फॉगिंग मशीन का नियमित संचालन भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पर्याप्त चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना भी जरूरी है, ताकि जरूरत पड़ने पर मरीजों को समय पर उपचार मिल सके।
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