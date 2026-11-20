डिजिटल गिरदावरी की रिपोर्ट में कई तरह की गड़बड़ियां सामने आई हैं। कहीं किसानों का वास्तविक रकबा कम दर्ज किया गया है, तो कहीं खेत का रकबा गलत स्थान पर दिखाया जा रहा है। कुछ मामलों में किसान की पूरी जमीन का रकबा ही रिकॉर्ड से गायब है। हैरानी की बात यह है कि कुछ किसानों की जमीन का रकबा छत्तीसगढ़ के बजाय गोवा में दिख रहा है। वहीं, धान की फसल वाले खेतों में मिर्ची, लहसुन और अन्य फसलों की एंट्री कर दी गई है। इन गलतियों के कारण किसानों के सामने धान बेचने से पहले रिकॉर्ड सुधारने की चुनौती खड़ी हो गई है।