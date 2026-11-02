Rajyotsav Special: धान के कटोरे में खेती को नई दिशा, किसानों के लिए सरकार की योजनाओं का पूरा लेखा-जोखा

Rajyotsav Special: छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और प्रदेश की अर्थव्यवस्था में किसानों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर सरकार की कृषि योजनाओं और उपलब्धियों के आंकड़े सामने आए हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में पिछले तीन वर्षों के दौरान धान खरीदी, आर्थिक सहायता, सिंचाई सुविधाओं और आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, पिछले तीन खरीफ विपणन वर्षों में करीब 437 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई और किसानों को 1.40 लाख करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया।