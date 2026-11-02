Transfer News: छत्तीसगढ़ के खनिज विभाग में बड़ा फेरबदल, दो दर्जन से ज्यादा अधिकारियों के तबादले, देखें पूरी लिस्ट

Chhattisgarh Transfer News: छत्तीसगढ़ में इन दिनों सरकारी विभागों में तबादलों का सिलसिला जारी है। अलग-अलग विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों की नई पदस्थापना के आदेश सामने आ रहे हैं। इसी क्रम में राज्य शासन ने खनिज संसाधन विभाग में बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया है। विभाग में कार्यरत 28 अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है। इस संबंध में शासन की ओर से आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिया गया है।