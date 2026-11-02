2 नवंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

Transfer News: छत्तीसगढ़ के खनिज विभाग में बड़ा फेरबदल, दो दर्जन से ज्यादा अधिकारियों के तबादले, देखें पूरी लिस्ट

Breaking News: छत्तीसगढ़ के खनिज संसाधन विभाग में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया है। राज्य शासन ने एक साथ 28 अधिकारियों का तबादला करते हुए नई पदस्थापना के आदेश जारी किए हैं।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

रायपुर

image

Khyati Parihar

Updated: 2 Nov 2026, 2:01 PM IST

Transfer News

Transfer (photo-patrika)

Chhattisgarh Transfer News: छत्तीसगढ़ में इन दिनों सरकारी विभागों में तबादलों का सिलसिला जारी है। अलग-अलग विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों की नई पदस्थापना के आदेश सामने आ रहे हैं। इसी क्रम में राज्य शासन ने खनिज संसाधन विभाग में बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया है। विभाग में कार्यरत 28 अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है। इस संबंध में शासन की ओर से आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिया गया है।

अधिकारियों को मिली नई पदस्थापना

जारी आदेश के अनुसार, खनिज संसाधन विभाग में पदस्थ अधिकारियों को उनके मौजूदा कार्यस्थल से हटाकर नए स्थानों पर पदस्थ किया गया है। इस फेरबदल के बाद संबंधित अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां संभालनी होंगी। साथ ही उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपनी नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

आखिर किसके दबाव में रुकी तहसीलदारों की रवानगी? 57 में से 19 ने ही दी ज्वाइनिंग, अब शासन उठाने जा रहा बड़ा कदम

ये भी पढ़ें
Chhattisgarh News

खनिज विभाग के कामकाज पर भी रहेगा असर

खनिज संसाधन विभाग प्रदेश में खनिज संपदा के अन्वेषण, उत्खनन, प्रबंधन और खनिज राजस्व से जुड़े अहम कार्यों का संचालन करता है। ऐसे में विभाग के अधिकारियों की पदस्थापना में हुए इस बदलाव को प्रशासनिक लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नई जगहों पर जिम्मेदारी मिलने के बाद अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में भी बदलाव आएगा।

शासन ने जारी किया तबादला आदेश

राज्य शासन की ओर से अधिकारियों के स्थानांतरण को लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। अब सभी संबंधित अधिकारियों को नई पदस्थापना के अनुसार जिम्मेदारी संभालनी होगी। खनिज संसाधन विभाग में हुए इस फेरबदल के तहत किन अधिकारियों को कहां भेजा गया है, इसकी पूरी जानकारी नीचे दी गई सूची में देख सकते हैं।

देखें लिस्ट

प्रशिक्षु SI अब संभालेंगे थाना-चौकी, जांजगीर-चांपा SP ने 2 माह के लिए सौंपा स्वतंत्र प्रभार, आदेश जारी

ये भी पढ़ें
Chhattisgarh News

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

2 Nov 2026, 2:01 PM IST

Published on:

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Transfer News: छत्तीसगढ़ के खनिज विभाग में बड़ा फेरबदल, दो दर्जन से ज्यादा अधिकारियों के तबादले, देखें पूरी लिस्ट

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

एक महीने तक डर में रही 13 साल की छात्रा, नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म करने वालों को पुलिस ने पकड़ा

CG News
रायपुर

Rajyotsav Special: धान के कटोरे में खेती को नई दिशा, किसानों के लिए सरकार की योजनाओं का पूरा लेखा-जोखा

Rajyotsav Special
रायपुर

छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला! जनहित क्रांति पार्टी पर एक साल और सख्ती, गृह विभाग की नई अधिसूचना जारी

CG News
रायपुर

रायपुर में जनगणना 2027 की तैयारी तेज, पहली बार घर बैठे मोबाइल से खुद भर सकेंगे परिवार की जानकारी, जानें कैसे!

Census 2027 Online Registration
रायपुर

Diwali 2026: लक्ष्मी पूजा के लिए कौन-सा मुहूर्त है सबसे शुभ? रायपुर के मां महामाया मंदिर के पंडित से जानें

Diwali Puja Vidhi: AI Creative
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.