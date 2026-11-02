Transfer News: छत्तीसगढ़ के खनिज विभाग में बड़ा फेरबदल, दो दर्जन से ज्यादा अधिकारियों के तबादले, देखें पूरी लिस्ट

Transfer (photo-patrika)
Chhattisgarh Transfer News: छत्तीसगढ़ में इन दिनों सरकारी विभागों में तबादलों का सिलसिला जारी है। अलग-अलग विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों की नई पदस्थापना के आदेश सामने आ रहे हैं। इसी क्रम में राज्य शासन ने खनिज संसाधन विभाग में बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया है। विभाग में कार्यरत 28 अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है। इस संबंध में शासन की ओर से आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिया गया है।
जारी आदेश के अनुसार, खनिज संसाधन विभाग में पदस्थ अधिकारियों को उनके मौजूदा कार्यस्थल से हटाकर नए स्थानों पर पदस्थ किया गया है। इस फेरबदल के बाद संबंधित अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां संभालनी होंगी। साथ ही उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपनी नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करना होगा।
खनिज संसाधन विभाग प्रदेश में खनिज संपदा के अन्वेषण, उत्खनन, प्रबंधन और खनिज राजस्व से जुड़े अहम कार्यों का संचालन करता है। ऐसे में विभाग के अधिकारियों की पदस्थापना में हुए इस बदलाव को प्रशासनिक लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नई जगहों पर जिम्मेदारी मिलने के बाद अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में भी बदलाव आएगा।
राज्य शासन की ओर से अधिकारियों के स्थानांतरण को लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। अब सभी संबंधित अधिकारियों को नई पदस्थापना के अनुसार जिम्मेदारी संभालनी होगी। खनिज संसाधन विभाग में हुए इस फेरबदल के तहत किन अधिकारियों को कहां भेजा गया है, इसकी पूरी जानकारी नीचे दी गई सूची में देख सकते हैं।
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