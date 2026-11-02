एक महीने तक डर में रही 13 साल की छात्रा, नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म करने वालों को पुलिस ने पकड़ा

Raipur Gang Rape Case: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के विधानसभा थाना क्षेत्र में 13 वर्षीय नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप है कि घटना के बाद आरोपियों ने पीड़िता को धमकाया, जिसके डर से उसने करीब एक महीने तक परिजनों को इसकी जानकारी नहीं दी। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में तबीयत बिगड़ने पर उसने अपनी मां को पूरी बात बताई। इसके बाद परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले में दो नाबालिग आरोपियों को हिरासत में लेकर बाल न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें बाल संप्रेषण गृह भेज दिया गया।