2 नवंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

रायपुर में जनगणना 2027 की तैयारी तेज, पहली बार घर बैठे मोबाइल से खुद भर सकेंगे परिवार की जानकारी, जानें कैसे!

Digital Census 2027: जनगणना 2027 को लेकर इस बार बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब देश की आबादी के आंकड़े जुटाने के लिए पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी। खास बात यह है कि नागरिकों को घर बैठे स्मार्टफोन या वेब पोर्टल के जरिए अपने परिवार की जानकारी खुद दर्ज करने यानी स्व-गणना की सुविधा मिलेगी।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

रायपुर

image

Khyati Parihar

image

हिमांशु शर्मा

Updated: 2 Nov 2026, 11:13 AM IST

Census 2027 Online Registration

जनगणना 2027 की तैयारी तेज (फोटो सोर्स- AI)

रायपुर@हिमांशु शर्मा। Census 2027: बदलते दौर के साथ अब देश की जनगणना भी डिजिटल तकनीक के सहारे आगे बढ़ने जा रही है। जनगणना 2027 में आंकड़ों का संग्रहण डिजिटल माध्यमों से किया जाएगा। इस नई व्यवस्था के तहत प्रगणक स्मार्टफोन में विशेष मोबाइल एप्लिकेशन के जरिए परिवारों की जानकारी जुटाएंगे।

वहीं, आम नागरिकों को भी स्मार्टफोन और वेब पोर्टल के माध्यम से स्वयं अपनी जानकारी दर्ज करने यानी स्व-गणना की सुविधा मिलेगी। फिर पर्यवेक्षकों के द्वारा इनके डिटेल का सत्यापन किया जाएगा। इसी कार्य को व्यवस्थित और त्रुटिरहित ढंग से संपन्न कराने के लिए रायपुर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित रेडक्रॉस सभाकक्ष में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ।

ग्रामीण और शहरी अधिकारियों को अलग-अलग प्रशिक्षण

प्रशिक्षण कार्यक्रम में जनगणना कार्य एवं नागरिक पंजीकरण के निदेशक कार्तिकेय गोयल उपस्थित रहे। वहीं, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कुमार बिश्वरंजन सहित संबंधित विभागों के अधिकारी भी शामिल हुए। चार दिवसीय प्रशिक्षण के पहले दो दिन ग्रामीण चार्ज अधिकारियों (रूरल चार्ज ऑफिसर) को प्रशिक्षण दिया गया, जबकि अगले दो दिन शहरी चार्ज अधिकारियों (अर्बन चार्ज ऑफिसर) को जनगणना की प्रक्रिया और उनकी जिम्मेदारियों से अवगत कराया।

जनगणना ड्यूटी में लगे शिक्षकों को बड़ा झटका! नहीं मिलेगा अर्जित अवकाश, दुर्ग जिला प्रशासन ने बदला आदेश

ये भी पढ़ें
Teachers news, chhattisgarh news,

घर बैठे भी दर्ज करा सकेंगे परिवार की जानकारी

जनगणना 2027 की सबसे बड़ी खासियत डिजिटल गणना के साथ स्व-गणना का विकल्प है। इसके माध्यम से नागरिक स्मार्टफोन या वेब पोर्टल का उपयोग कर स्वयं अपने परिवार से संबंधित जानकारी दर्ज कर सकेंगे।

विकास योजनाओं का आधार बनेंगे जनगणना के आंकड़े

जनगणना के दूसरे चरण यानी जनसंख्या गणना के दौरान प्रगणक प्रत्येक व्यक्ति से संबंधित जनसांख्यिकीय, सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक जानकारियां एकत्र करेंगे। इसके साथ ही प्रवासन और प्रजनन संबंधी पहलुओं को भी आंकड़ों में शामिल किया जाएगा। इन आंकड़ों का महत्व केवल जनसंख्या की संख्या जानने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भविष्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी विकास योजनाओं के निर्माण में भी इनकी अहम भूमिका होगी।

जनगणना 2027 में बिलासपुर ने रचा इतिहास, दिव्यांग कर्मचारी के जज्बे को कलेक्टर ने किया सलाम, जानें प्रेरणादायक कहानी

ये भी पढ़ें
दिव्यांग कर्मचारी के जज्बे को कलेक्टर ने किया सलाम (फोटो सोर्स- पत्रिका)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

2 Nov 2026, 11:13 AM IST

Published on:

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / रायपुर में जनगणना 2027 की तैयारी तेज, पहली बार घर बैठे मोबाइल से खुद भर सकेंगे परिवार की जानकारी, जानें कैसे!

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

Diwali 2026: दिवाली पर कब करें लक्ष्मी-गणेश और कुबेर की पूजा? छत्तीसगढ़ के पंडित ने बताया सबसे शुभ समय, जानें विधि

Diwali Puja Vidhi: AI Creative
रायपुर

नवरात्र में डोंगरगढ़ आने वाले श्रद्धालुओं को मिलेगा नया अनुभव, मंदिर की तर्ज पर संवारा गया रेलवे स्टेशन, देखें नया रूप

Maa Bamleshwari Temple
रायपुर

मजदूरों के हक में बड़ा फैसला, अब 10 दिन लगातार काम नहीं करा सकेंगे ठेकेदार, जानें क्या-क्या मिलेंगे फायदे?

Chhattisgarh Labour Code 2026
रायपुर

छत्तीसगढ़ के मौसम पर बड़ा अपडेट, बंगाल की खाड़ी में उठा नया तूफान, इन इलाकों में बारिश का यलो अलर्ट जारी

Rain alert
रायपुर

CHL: मैनपाट टाइटंस बनी छत्तीसगढ़ हॉकी लीग की पहली चैंपियन 

Chhattisgarh Hockey League
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.