रायपुर में जनगणना 2027 की तैयारी तेज, पहली बार घर बैठे मोबाइल से खुद भर सकेंगे परिवार की जानकारी, जानें कैसे!

जनगणना के दूसरे चरण यानी जनसंख्या गणना के दौरान प्रगणक प्रत्येक व्यक्ति से संबंधित जनसांख्यिकीय, सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक जानकारियां एकत्र करेंगे। इसके साथ ही प्रवासन और प्रजनन संबंधी पहलुओं को भी आंकड़ों में शामिल किया जाएगा। इन आंकड़ों का महत्व केवल जनसंख्या की संख्या जानने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भविष्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी विकास योजनाओं के निर्माण में भी इनकी अहम भूमिका होगी।