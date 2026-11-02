छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला! जनहित क्रांति पार्टी पर एक साल और सख्ती, गृह विभाग की नई अधिसूचना जारी

Chhattisgarh Government Decision: छत्तीसगढ़ सरकार ने जनहित क्रांति पार्टी को विधि विरुद्ध संगठन घोषित किए जाने की अवधि एक साल और बढ़ा दी है। गृह (सी-अनुभाग) विभाग ने 30 अक्टूबर 2026 को इस संबंध में नई अधिसूचना जारी की। छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम, 2005 की धारा 3(1) के तहत लिया गया यह फैसला 17 दिसंबर 2026 से प्रभावी होगा। सरकार ने 12 दिसंबर 2025 को जारी पुरानी अधिसूचना की अवधि बढ़ाई है। इसके तहत जनहित क्रांति पार्टी अगले एक साल तक विधि विरुद्ध संगठन घोषित रहेगी। यह निर्णय राज्य में लागू विशेष जन सुरक्षा कानून के प्रावधानों के तहत लिया गया है।