Surguja News: पटवारियों की हड़ताल पर प्रशासन सख्त, 6 जिलों के 819 कर्मचारियों को नोटिस जारी

Patwari Strike: Surguja News: छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में पटवारियों की हड़ताल को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। संभागायुक्त नरेंद्र दुग्गा ने हड़ताल पर गए सभी 819 पटवारियों को तत्काल काम पर लौटने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सभी संबंधित पटवारियों को शो-कॉज नोटिस जारी कर उसी दिन व्यक्तिगत रूप से लिखित स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। निर्धारित समय पर मुख्यालय में उपस्थित नहीं होने और जवाब नहीं देने पर एकतरफा कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

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