एक बाइक, तीन सवार और पिकअप की टक्कर… अंबिकापुर में दो दोस्तों की मौत, मृतक की पत्नी घायल

Pickup Bike Collision: छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में सड़क हादसे में दो दोस्तों की जान चली गई। प्रतापपुर क्षेत्र के ग्राम करसी के पास पिकअप और बाइक की टक्कर में यह हादसा हुआ। बाइक पर तीन लोग सवार थे। दुर्घटना में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ने अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बाइक पर पीछे बैठी एक युवक की पत्नी भी घायल हुई है। घटना के बाद पिकअप चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने वाहन जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है।