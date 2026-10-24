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एक बाइक, तीन सवार और पिकअप की टक्कर… अंबिकापुर में दो दोस्तों की मौत, मृतक की पत्नी घायल

Two Friends Died: छत्तीसगढ़ के प्रतापपुर क्षेत्र में ग्राम करसी के पास पिकअप की टक्कर से बाइक सवार दो दोस्तों की मौत हो गई। हादसे में एक युवक की पत्नी घायल हुई है।
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सरगुजा

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Laxmi Vishwakarma

Updated: 24 Oct 2026, 7:31 PM IST

Pickup Bike Collision

छत्तीसगढ़ में सड़क हादसे ने उजाड़े दो परिवार (Photo Source- Patrika File Photo)

Pickup Bike Collision: छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में सड़क हादसे में दो दोस्तों की जान चली गई। प्रतापपुर क्षेत्र के ग्राम करसी के पास पिकअप और बाइक की टक्कर में यह हादसा हुआ। बाइक पर तीन लोग सवार थे। दुर्घटना में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ने अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बाइक पर पीछे बैठी एक युवक की पत्नी भी घायल हुई है। घटना के बाद पिकअप चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने वाहन जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

Pratappur Road Accident: काम निपटाकर गांव लौट रहे थे तीनों

जानकारी के अनुसार, राजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम गोपालपुर निवासी शिवकुमार गोंड (35), अपने दोस्त मनीष यादव और पत्नी राजकुमारी के साथ किसी काम से प्रतापपुर गया था। काम पूरा करने के बाद तीनों एक ही बाइक से अपने गांव गोपालपुर लौट रहे थे। इसी दौरान ग्राम करसी के पास सामने से आ रही पिकअप ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि पिकअप चालक वाहन तेज गति और लापरवाही से चला रहा था। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार तीनों सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए।

एक की मौके पर मौत, दूसरे ने अस्पताल में तोड़ा दम

हादसे में मनीष यादव की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं, शिवकुमार गोंड गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तत्काल प्रतापपुर अस्पताल पहुंचाया गया। हालत नाजुक होने के कारण चिकित्सकों ने उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल, अंबिकापुर रेफर कर दिया। वहां जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दुर्घटना में शिवकुमार की पत्नी राजकुमारी को भी चोटें आई हैं। बताया गया है कि उसकी हालत खतरे से बाहर है।

दो दोस्तों की मौत से गांव में मातम

एक ही सड़क हादसे में दो दोस्तों की मौत की खबर से गोपालपुर गांव में शोक का माहौल है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। जानकारी के मुताबिक, दोनों युवक मजदूरी कर अपने परिवारों का भरण-पोषण करते थे। हादसे के बाद दोनों परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।

Traffic Safety: पिकअप जब्त, चालक की तलाश

घटना की सूचना मिलने के बाद प्रतापपुर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने पिकअप को जब्त कर लिया है। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है और घटना से जुड़े तथ्यों की पड़ताल की जा रही है।

हेलमेट नहीं पहने थे बाइक सवार

बताया गया है कि बाइक सवारों ने हेलमेट नहीं पहना था। सड़क पर दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना बेहद जरूरी है, क्योंकि दुर्घटना की स्थिति में यह सिर में गंभीर चोट लगने का खतरा कम कर सकता है। वाहन चालकों को गति नियंत्रित रखने और यातायात नियमों का पालन करने की भी जरूरत है।

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Updated on:

24 Oct 2026, 7:31 PM IST

Published on:

Hindi News / Chhattisgarh / Surguja / एक बाइक, तीन सवार और पिकअप की टक्कर… अंबिकापुर में दो दोस्तों की मौत, मृतक की पत्नी घायल

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