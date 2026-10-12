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एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, जशपुर में अज्ञात वाहन की टक्कर से हुआ दर्दनाक हादसा, परिवार में छाया मातम

Road Accident: जशपुर सड़क हादसे में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई। बगीचा-बतौली स्टेट हाईवे पर मैनी चौक के पास अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी।
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जशपुर नगर

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Khyati Parihar

Oct 12, 2026

Jashpur Road Accident

अज्ञात वाहन की टक्कर से हुआ दर्दनाक हादसा (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Jashpur Road Accident: छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई। मृतकों में माता-पिता और उनका बेटा शामिल है। तीनों बाइक से अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान बगीचा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बगीचा-बतौली स्टेट हाईवे पर मैनी चौक के पास एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसा इतना गंभीर था कि बाइक सवार तीनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है।

सरडीह से सामरबार लौट रहा था परिवार

जानकारी के अनुसार, एक ही परिवार के तीनों सदस्य बाइक से सरडीह से अपने गांव सामरबार लौट रहे थे। वे बगीचा-बतौली स्टेट हाईवे से गुजर रहे थे। इसी दौरान मैनी चौक के पास उनकी बाइक की अज्ञात वाहन से टक्कर हो गई। टक्कर के कारण बाइक सवार तीनों लोग गंभीर रूप से हादसे का शिकार हो गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

इस दुर्घटना में एक ही परिवार के माता-पिता और उनके बेटे की जान चली गई। हादसे की खबर सामने आने के बाद परिवार और परिचितों के बीच शोक की स्थिति है।

हादसे के बाद वाहन चालक फरार

दुर्घटना के बाद टक्कर मारने वाला अज्ञात वाहन मौके से फरार हो गया। घटना के बाद वाहन चालक का पता नहीं चल सका है। पुलिस अब दुर्घटना में शामिल वाहन और उसके चालक की पहचान करने में जुटी है। हादसे के बाद फरार चालक की तलाश और वाहन का पता लगाना पुलिस के लिए अहम है। इसके लिए घटना से जुड़े तथ्यों की जांच की जा रही है।

पुलिस कर रही मामले की जांच

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के साथ ही फरार वाहन और उसके चालक की पहचान करने का प्रयास कर रही है। फिलहाल हादसे से जुड़े सभी तथ्यों की जांच की जा रही है। पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही दुर्घटना के संबंध में अन्य जानकारी सामने आ सकेगी।

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Updated on:

12 Oct 2026 01:34 pm

Published on:

12 Oct 2026 01:34 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jashpur Nagar / एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, जशपुर में अज्ञात वाहन की टक्कर से हुआ दर्दनाक हादसा, परिवार में छाया मातम

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