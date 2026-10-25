Jashpur Crime: भाई-बहन के बीच था जमीन विवाद, फूफा ने कुल्हाड़ी से गर्दन पर प्रहार कर भतीजे को मार डाला

जशपुरनगर. जिले के तपकरा थाना क्षेत्र के ग्राम जामबहार स्थित चिटकाटोली में जमीन विवाद को लेकर फूफा ने अपने घर आए भतीजे को मार डाला। दरअसल मृतक के पिता और आरोपी की पत्नी भाई-बहन हैं। दोनों के बीच लंबे समय एक जमीन का विवाद (Murder in Land Dispute) चल रहा था। आरोपी घरजमाई बनकर रह रहा था। शनिवार की रात इसी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और फूफा ने कुल्हाड़ी से भतीजे के गर्दन पर प्रहार कर दिया। इससे वह जमीन पर गिर पड़ा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। सूचना पर तपकरा पुलिस रविवार की सुबह मौके पर पहुंची और शव बरामद कर पीएम के लिए अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।