Epstein Files: एपस्टीन फाइल्स में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का नाम, जशपुर में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन… इस्तीफे की मांग

प्रदर्शन के दौरान पूर्व विधायक विनय भगत ने कहा कि एपस्टीन फाइल्स में केंद्रीय मंत्री का नाम सामने आना बेहद गंभीर और शर्मनाक मामला है। उन्होंने कहा कि यह केवल किसी एक व्यक्ति का मामला नहीं बल्कि देश की प्रतिष्ठा और राजनीतिक व्यवस्था की साख से जुड़ा विषय है, ऐसे गंभीर आरोपों के बावजूद यदि कोई मंत्री अपने पद पर बना रहता है तो यह लोकतांत्रिक मूल्यों और राजनीतिक नैतिकता के विपरीत है।