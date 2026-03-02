होली से पहले जशपुर पुलिस का बड़ा वार, बोलेरो के गुप्त चेंबर से 18 किलो गांजा बरामद, दो मामलों में 5 तस्कर गिरफ्तार

पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि यह गांजा उन्हें ओडिशा में मौजूद उनके एक रिश्तेदार (साले) ने उपलब्ध कराया था और वे इसे बोलेरो में छिपाकर सिंगरौली ले जाकर बेचने वाले थे। पुलिस ने संबंधित रिश्तेदार को भी आरोपी बनाया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम रवाना की है। इस कार्रवाई में करीब 14 लाख रुपये कीमत की बोलेरो वाहन, मोबाइल फोन और ड्राइविंग लाइसेंस भी जब्त किए गए। आरोपियों के खिलाफ धारा 20 (बी) एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है।