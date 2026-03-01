CG Rape Case: नाटक देखकर घर लौट रही नाबालिग से गैंगरेप, बारी-बारी मिटाई हवस की प्यास, 2 आरोपी गिरफ्तार

सत्यप्रकाश की निशानदेही पर पुलिस ने दूसरे आरोपी पीताम्बर लहरे 30 वर्ष, को भी 28 फरवरी को थाना सीतापुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने भी अपराध स्वीकार किया, जिसके बाद उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। तीसरा आरोपी जो घटना का एक अन्य मुख्य सहभागी है फरार है। पुलिस ने उसे भी चिन्हित कर लिया है और उसकी तलाश जारी है। इस मामले के खुलासे में एसडीओपी पत्थलगांव धुर्वेश कुमार जायसवाल, थाना प्रभारी बागबहार निरीक्षक अशोक शर्मा तथा पुलिस टीम के अन्य सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।