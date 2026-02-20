पिता ने आंगनबाड़ी सहायिका बेटी की टांगी से मारकर की हत्या, इस बात पर बढ़ा विवाद… फैली सनसनी

प्रार्थिया की रिपोर्ट के आधार पर थाना नारायणपुर में आरोपी पिता के विरुद्ध बीएनएस की धारा 103-1 के तहत हत्या का अपराध दर्ज किया गया। पुलिस ने तत्काल घटना स्थल का निरीक्षण कर शव पंचनामा तैयार किया तथा पोस्टमार्टम कराया। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में सिर में गंभीर चोट को मृत्यु का प्रमुख कारण बताया गया। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी लौरेस लकड़ा को हिरासत में लिया गया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार किया और पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। घटना में प्रयुक्त टांगी को भी पुलिस ने जप्त कर लिया है।