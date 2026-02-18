Crime News: पिता बना जल्लाद, इस बात से नाराज होकर बेटे पर पेट्रोल डालकर लगाई आग, मां और भाई ने दिया साथ

पीड़ित युवक की पत्नी ने पुलिस को की गई रिपोर्ट में बताया कि, घटना दिनांक 13 फरवरी 2026 को इसी बात पर विवाद बढ़ गया। आरोप है कि पीड़ित युवक के पिता शिवशंकर यादव 55 वर्ष, माता चन्द्रमुनी भगत 47 वर्ष एवं भाई अंकुश यादव 27 वर्ष ने एक राय होकर पीड़ित कौशल यादव के साथ गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी दी। इसी दौरान पहले तो पिता शिवशंकर यादव ने बेटे पर पेट्रोल छिडक़ दिया और फिर माचिस जलाकर फेंक दी, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गया। घायल को तत्काल इलाज के लिए होलीक्रॉस हॉस्पिटल, अंबिकापुर में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है।