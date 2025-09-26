कवर्धा सामूहिक दुष्कर्म: पुलिस ने 3 आरोपी को किया गिरफ्तार, बॉयफ्रेंड ने 2 दोस्तों संग मिटाई थी हवस

जानकारी के अनुसार, पीड़िता मंगलवार को अपने बॉयफ्रेंड के घर पर रुकी थी। इसी दौरान रात 3 बजे किसी विवाद के बाद वह घर से निकल गई, कुछ देर के बाद बॉयफ्रेंड भी बाहर आ गया। इसके बाद बॉयफ्रेंड के परिचित 2 युवक कार से वहां पहुंचे। उन्होंने दोनों को अपने साथ बैठा लिया। इसके बाद कार में मौजूद युवकों ने शोरूम के पास सुनसान इलाके में गैंगरेप किया।