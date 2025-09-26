कवर्धा सामूहिक दुष्कर्म: पुलिस ने 3 आरोपी को किया गिरफ्तार, बॉयफ्रेंड ने 2 दोस्तों संग मिटाई थी हवस

Kawardha gang rape case: कवर्धा जिले में आदिवासी युवती से गैंगरेप मामले को लेकर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने इस मामले में तीनों आरोपियो को गिरफ्तार कर लिया है।
बता दें कि बीते गुरुवार को जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और सिग्नल चौक पर प्रदर्शन करते हुए छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री एवं डिप्टी सीएम विजय शर्मा का पुतला दहन किया था। वहीँ मामले को लेकर एसपी धर्मेंद्र सिंह ने कहा था कि आरोपी कोई भी हो, कितना भी पहुंच वाला हो, कानून के हाथों नहीं बचेगा।
जानकारी के अनुसार, पीड़िता मंगलवार को अपने बॉयफ्रेंड के घर पर रुकी थी। इसी दौरान रात 3 बजे किसी विवाद के बाद वह घर से निकल गई, कुछ देर के बाद बॉयफ्रेंड भी बाहर आ गया। इसके बाद बॉयफ्रेंड के परिचित 2 युवक कार से वहां पहुंचे। उन्होंने दोनों को अपने साथ बैठा लिया। इसके बाद कार में मौजूद युवकों ने शोरूम के पास सुनसान इलाके में गैंगरेप किया।
कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया था कि नवरात्रि के समय गृहमंत्री के गृह जिले में ऐसी जघन्य वारदात होती है। इसके बाद फिर 24 घंटे से अधिक समय बीतने के बावजूद आरोपियों को पुलिस पकड़ भी नहीं पाती है। ये प्रदेश की कानून व्यवस्था की नाकामी को उजागर करता है।
इधर आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने इनाम की भी घोषणा की थी। कबीरधाम पुलिस ने आरोपियों के संबंध में जानकारी देने या पकड़वाने पर SP ने 10 हजार रुपए नगद इनाम देने की घोषणा की थी।