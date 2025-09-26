कवर्धा में गर्माया गैंगरेप का मामला, आदिवासी समाज का समाज का फूटा गुस्सा, आंदोलन की दी चेतावनी

Kawardha gang rape case: कवर्धा जिला मुख्यालय पर आदिवासी युवती के साथ गैंगरेप की घटना तूल पकडऩे लगी है। घटना के 24 घंटे के बाद भी पुलिस आरोपियों तक नहीं पहुंच सकी है। इसे लेकर समाज के लोगों ने नाराजगी जाहिर की है। समाज के लोगों ने गुरुवार को जिला मुख्यालय में मानव शृंखला बनाकर 24 घंटे के भीतर आरोपियों को पकडऩे की मांग की है।
Kawardha gang rape case: अगर आरोपी नहीं पकड़े जाते तो समाज की ओर से उग्र आंदोलन करने की बात कही गई है। साथ ही पुलिस कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि मंगलवार-बुधवार की दरमियानी रात कवर्धा कोतवाली अंतर्गत एक युवती के साथ सामूहिक बलात्कार का सामने आया था। मामले में तीन युवकों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया। हालांकि, आरोपी अभी तक पुलिस की पहुंच से दूर हैं।