29 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कवर्धा

बड़ी सौगात: 1 जनवरी को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह करेंगे भोरमदेव कॉरिडोर का भूमिपूजन, 146 करोड़ होंगे खर्च

CG News: नए साल के पहले छत्तीसगढ़ के पर्यटन के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिलने जा रही है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह भोरमदेव पर्यटन कॉरिडोर का भूमिपूजन करेंगे

2 min read
Google source verification

कवर्धा

image

Chandu Nirmalkar

Dec 29, 2025

CG News, Bhoramdeo

भोरमदेव कॉरिडोर का भूमिपूजन ( Photo - Patrika )

CG News: 1 जनवरी को छत्तीसगढ़ के पर्यटन विकास को नई दिशा देने वाले भोरमदेव पर्यटन कॉरिडोर का भूमिपूजन होने जा रहा है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की पहल से लगभग 146 करोड़ रूपए की लागत से बनने वाले इस परियोजना का भूमिपूजन केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एवं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के करकमलों से संपन्न होगा।

CG News: उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने किया निरीक्षण

आयोजन की तैयारियों का जायजा लेने उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आज भोरमदेव मंदिर परिसर स्थित कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर तैयारियों की विस्तार से जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री शर्मा ने मुख्य मंच एवं बैठक व्यवस्था, जनसमुदाय के बैठक व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात, पार्किंग, पेयजल सहित आयोजन से संबंधित अन्य सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष ईश्वरी साहू, जिला पंचायत उपाध्यक्ष कैलाश चंद्रवंशी, सभापति डॉ वीरेंद्र साहू, कलेक्टर गोपाल वर्मा, एएसपी पुष्पेंद्र सिंह बघेल, एडीएम विनय पोयाम सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे।

धार्मिक आस्था का केंद्र

भोरमदेव मंदिर परिसर अपनी प्राचीन स्थापत्य कला और धार्मिक आस्था के लिए प्रसिद्ध है। पर्यटन कॉरिडोर के निर्माण से यहां आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, जिससे क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को भी गति मिलेगी। भोरमदेव पर्यटन कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत सड़क, पार्किंग, व्यू प्वाइंट, पर्यटक सुविधा केंद्र, सौंदर्यीकरण एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाएगा। इससे न केवल पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।

भोरमदेव बनेगा टूरिज्म हब

राज्य सरकार का लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्यटन स्थलों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा जाए। भोरमदेव कॉरिडोर इसी सोच का परिणाम है, जो आने वाले वर्षों में क्षेत्र की पहचान को और मजबूत करेगा। भोरमदेव पर्यटन कॉरिडोर का भूमिपूजन न केवल नए साल की शुरुआत को खास बनाएगा, बल्कि छत्तीसगढ़ के पर्यटन मानचित्र पर एक नई उपलब्धि के रूप में दर्ज होगा। यह परियोजना राज्य के ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

29 Dec 2025 07:26 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kawardha / बड़ी सौगात: 1 जनवरी को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह करेंगे भोरमदेव कॉरिडोर का भूमिपूजन, 146 करोड़ होंगे खर्च

बड़ी खबरें

View All

कवर्धा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

6वीं क्लास की बैगा छात्रा की मौत से मचा हड़कंप, आश्रम और स्वास्थ्य व्यवस्था की खुली पोल, जानें क्या है पूरा मामला

मौत (Photo source- Patrika)
कवर्धा

20 से अधिक बैंकों में पार्किंग व्यवस्था नदारद

20 से अधिक बैंकों में पार्किंग व्यवस्था नदारद (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कवर्धा

FIR में देरी को लेकर भड़के प्रकाशमुनि नाम साहेब, पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप

धर्मगुरु के कवर्धा पहुंचने से पहले ही आरोपी गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कवर्धा

ससुर ने की बहू की हत्या, सैप्टिक टैंक में शव को छिपाया

डांस विवाद में गई डिलीवरी ब्वॉय की जान (photo source- Patrika)
कवर्धा

छत्तीसगढ़ के कवर्धा में एक बार फिर लंबा जाम लगा है। करीब 40 घंटे से सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लगी हैं..

kawardha jam news
कवर्धा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.