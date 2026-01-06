7 करोड़ के धान घोटाले का खुलासा! 26 हजार क्विंटल धान गायब, चूहे-मौसम का दिया जा रहा हवाला…

जिला विपणन अधिकारी अभिषेक मिश्रा ने कहा कि संग्रहण केंद्र प्रभारी को हटा दिया गया है और धान की कमी को मौसम व कीट-पतंगों से हुए नुकसान के रूप में बताया गया है। उनका दावा है कि प्रदेश के अन्य 65 संग्रहण केंद्रों की तुलना में जिले की स्थिति बेहतर है। वहीं सहायक जिला खाद्य अधिकारी मदन साहू ने बताया कि शिकायत गंभीर है और प्रारंभिक जांच में आरोप सही पाए गए हैं। जांच के लिए विशेष टीम गठित की गई है और अंतिम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।