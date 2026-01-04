Big Breaking News: डिप्टी CM के काफिले से बाइक की टक्कर, 2 युवक घायल… जानिए कहां हुआ ये बड़ा हादसा

घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों युवकों को हाथ और पैर में चोटें आई हैं। फिलहाल दोनों की स्थिति सामान्य बताई जा रही है और उनका उपचार जारी है। इस घटना के बाद गृहमंत्री विजय शर्मा ने हादसे पर चिंता व्यक्त करते हुए घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। पुलिस के अनुसार मामले में आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है और दुर्घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।