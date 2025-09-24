कोयला कर्मचारियों का त्योहारी बोनस अटका, कोलकाता HC की रोक के बाद यूनियनों ने आंदोलन की दी चेतावनी, अग्रिम राहत की मांग तेज

सोमवार को नई दिल्ली में कोयला कर्मचारियों के बोनस पर फैसले के लिए बैठक की तैयारी के बीच कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के चलते बैठक होते-होते रह गई और कोर्ट ने अंतिम आदेश तक बैठक पर ही रोक लगा दिया। प्रबंधन ने भी कोर्ट का आदेश मिलने के बाद देर रात बैठक स्थगित होने की सूचना जारी कर दी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच कोल इंडिया के उन लाखों कोयला कर्मचारियों का नुकसान हो गया, जो त्योहारी बोनस के इंतजार में बैठे हुए थे। बोनस के लिए बैठक नही होने से कोयला कर्मचारियों में गुस्सा है। यही कारण है कि यूनियन अब बोनस के मुददे पर आंदोलन का रुख करते नजर आ रहे है।