CG Strike News: वेतन बढ़ोतरी पर आदेश नहीं, संविदा बिजली कर्मियों में आक्रोश, जल्द करेंगे आंदोलन

संविदा बिजली कर्मियों में आक्रोश (photo-patrika)
CG Strike News: छत्तीसगढ़ राज्य बिजली कंपनी के ढाई हजार से अधिक संविदा कर्मचारी वेतन वृद्धि, बीमा लाभ और अन्य लंबित मांगों को लेकर एक बार फिर सांकेतिक कामबंद आंदोलन की तैयारी में हैं। प्रबंधन की ओर से आश्वासन दिए जाने के बावजूद अब तक कोई ठोस आदेश जारी नहीं होने से संविदा कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। संविदा कर्मचारियों की वेतन वृद्धि को लेकर प्रबंधन को सुझाव दिया गया था, जिस पर प्रबंधन ने सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया था। इसके बाद भी मांगों पर अमल नहीं होने से संविदा कर्मचारियों में नाराजगी है।
छत्तीसगढ़ राज्य बिजली कंपनी की वितरण एवं ट्रांसमिशन कंपनियों में वर्तमान में ढाई हजार से अधिक संविदा लाइन परिचारक कार्यरत हैं। ये कर्मचारी लंबे समय से नियमितीकरण, वेतन वृद्धि, बीमा लाभ और अनुकंपा नियुक्ति सहित अन्य मांगों को लेकर आंदोलन करते रहे हैं। चरणबद्ध आंदोलन के दौरान हाल ही में संगठन और प्रबंधन के बीच हुई बैठक में इन सभी मुद्दों को प्रमुखता से रखा गया था।
संगठन के अनुसार बैठक में प्रबंधन ने नियमितीकरण के मुद्दे को प्रक्रियाधीन बताया था। लेकिन वेतन वृद्धि, बीमा लाभ और अनुकंपा नियुक्ति जैसी मांगों पर सहमति जताते हुए आश्वासन दिया गया था कि नवंबर माह तक इस संबंध में निर्णय लेकर आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
हालांकि दो माह भी बाद भी अब तक कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। इसको लेकर संविदा कर्मचारियों में नाराजगी व्याप्त है। संगठन का कहना है कि प्रबंधन की ओर से वेतन वृद्धि के प्रस्ताव पर स्पष्ट आश्वासन दिया गया था, इसलिए कर्मचारियों को उम्मीद थी कि जल्द ही आदेश जारी होगा। लेकिन प्रबंधन कीओर से उनको घुमाया जा रहा है। इससे कर्मचारियों में नाराजगी है।
संविदा बिजली कर्मचारी संघ के सचिव कमलेश भारद्वाज ने कहा कि वेतन वृद्धि सहित अन्य मांगों के आश्वासन प्रबंधन की ओर से दिया गया। लेकिन इसको लेकर स्थिति अब तक स्पष्ट नहीं हो सकी है। प्रबंधन की ओर से उनको घुमाया जा रहा है । वहीं अब तक सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया है। इसको देखते हुए संगठन ने तीन दिन सांकेतिक काम बंद आंदोलन की तैयारी कर रहा है।
बिजली कंपनी के संविदा कर्मचारियों के हितों से जुड़े मुद्दों को लेकर आश्वासन के बाद भी मांगों को पूरा करने में हो रही देरी को लेकर कुछ दिनों पहले संविदा कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों की बैठक हुईं है। इसमें भी जल्द मांग पूरी नहीं होने पर इस माह तीन दिन सांकेतिक काम बंद हड़ताल की रणनीति बनाई जा रही है। संगठन के अनुसार आंदोलन की तारीख जल्द ही जारी किया जाएगा।
इधर बिजली कर्मचारियों की मांगों को लेकर भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध छत्तीसगढ़ बिजली कर्मचारी संघ पहले महासंघ कंपनी के सभी क्षेत्रीय मुख्यालयों और उत्पादन केंद्रों के समक्ष आमसभा और प्रदर्शन कर प्रबंधन को ज्ञापन दिया था।
