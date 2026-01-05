CG Strike News: वेतन बढ़ोतरी पर आदेश नहीं, संविदा बिजली कर्मियों में आक्रोश, जल्द करेंगे आंदोलन

CG Strike News: छत्तीसगढ़ राज्य बिजली कंपनी के ढाई हजार से अधिक संविदा कर्मचारी वेतन वृद्धि, बीमा लाभ और अन्य लंबित मांगों को लेकर एक बार फिर सांकेतिक कामबंद आंदोलन की तैयारी में हैं। प्रबंधन की ओर से आश्वासन दिए जाने के बावजूद अब तक कोई ठोस आदेश जारी नहीं होने से संविदा कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। संविदा कर्मचारियों की वेतन वृद्धि को लेकर प्रबंधन को सुझाव दिया गया था, जिस पर प्रबंधन ने सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया था। इसके बाद भी मांगों पर अमल नहीं होने से संविदा कर्मचारियों में नाराजगी है।