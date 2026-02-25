CG Suicide Case: एकतरफा प्यार की सनक! प्रेमी ने कहा- तुमसे शादी नहीं करूंगा, फिर प्रेमिका ने कर दिया बड़ा कांड…

CG Suicide Case: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से आत्महत्या का सनसनीखेज वारदात सामने आई है। युवक-युवती मामूली जान पहचान के बाद करीब आ गए। वे दोनों शादी के बंधन में बंधकर जीवन भर साथ निभाने की कसमें खाते रहे। इस बात से परिजन भी राजी थे, लेकिन साल भर बाद प्रेमी और उसके परिजनों ने युवती को अपनाने से इंकार कर दिया। यह बात प्रेमिका बर्दाश्त नही कर सकी। वह जंगल में चूहामार दवा का सेवन कर घर पहुंची। जानकारी होने पर परिजनों ने उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल दाखिल कराया, जहां दो दिनों तक चले उपचार के बाद पीड़िता की मौत हो गई।