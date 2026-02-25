25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोरबा

CG Suicide Case: एकतरफा प्यार की सनक! प्रेमी ने कहा- तुमसे शादी नहीं करूंगा, फिर प्रेमिका ने कर दिया बड़ा कांड…

Suicide Case: युवक-युवती मामूली जान पहचान के बाद करीब आ गए। वे दोनों शादी के बंधन में बंधकर जीवन भर साथ निभाने की कसमें खाते रहे।

2 min read
Google source verification

कोरबा

image

Khyati Parihar

Feb 25, 2026

प्रतीकात्मक तस्वीर - पत्रिका

प्रतीकात्मक तस्वीर - पत्रिका

CG Suicide Case: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से आत्महत्या का सनसनीखेज वारदात सामने आई है। युवक-युवती मामूली जान पहचान के बाद करीब आ गए। वे दोनों शादी के बंधन में बंधकर जीवन भर साथ निभाने की कसमें खाते रहे। इस बात से परिजन भी राजी थे, लेकिन साल भर बाद प्रेमी और उसके परिजनों ने युवती को अपनाने से इंकार कर दिया। यह बात प्रेमिका बर्दाश्त नही कर सकी। वह जंगल में चूहामार दवा का सेवन कर घर पहुंची। जानकारी होने पर परिजनों ने उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल दाखिल कराया, जहां दो दिनों तक चले उपचार के बाद पीड़िता की मौत हो गई।

करतला थानांतर्गत ग्राम बासिन (सेंद्रीपाली) में साधराम मंझवार निवास करता है। उसने अपनी पांच पुत्री व एक पुत्र का विवाह कर दिया है, जबकि रोजी मजदूरी कर पत्नी केवरा बाई के अलावा एक पुत्र व तीन पुत्रियों का पालन पोषण करते आ रहा था। उसकी एक पुत्री कृष्णा कुमारी 19 वर्ष ने चूहामार का सेवन कर ली, जिसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल दाखिल कराया गया था, जहां उपचार के दौरान युवती की मौत हो गई।

पूछताछ में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

अस्पताल पुलिस ने वैधानिक कार्रवाई के दौरान पूछताछ की तो मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। साधराम और उसकी पत्नी ने पुलिस को बताया कि उनकी पांचवें नंबर की पुत्री कृष्ण कुमारी बड़ी बहन कचरा बाई के पास श्रीमार में रह रही थी। जहां उसकी जान पहचान गेवरा बस्ती में रहने वाले रोशन कुमार मंझवार से हुई।

वे दोनों आपस में मोबाइल पर बातचीत करते थे। दोनों ने ही शादी का फैसला कर लिया था। उनके इस फैसले से सजातीय होने के कारण दोनों पक्ष के लोग राजी थे। 19फरवरी की दोपहर करीब तीन बजे कृष्णा श्रीमार से घर जाने की बात कहकर निकली थी। वह देर शाम बासिन स्थित घर पहुंची। इसके बाद लगातार उल्टी करने लगी। पूछताछ करने पर उसने चूहामार दवा का सेवन कर लेने की जानकारी दी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

25 Feb 2026 03:22 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / CG Suicide Case: एकतरफा प्यार की सनक! प्रेमी ने कहा- तुमसे शादी नहीं करूंगा, फिर प्रेमिका ने कर दिया बड़ा कांड…

बड़ी खबरें

View All

कोरबा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

कोयला-सीमेंट लोड वाहनों की टक्कर, आग में जिंदा जला ड्राइवर

Korba Fire News: कोरबा में भीषण सड़क हादसा! कोयला-सीमेंट लोड वाहनों की टक्कर, आग में जिंदा जला ड्राइवर(photo-patrika)
कोरबा

कोरबा में कोयला लोड ट्रेलर में लगी भीषण आग

कोरबा में कोयला लोड ट्रेलर में लगी भीषण आग(photo-patrika)
कोरबा

Korba Rape Case: महिला अधिकारी से दुष्कर्म, बोलीं- प्यार में सबकुछ हुआ, जब शादी की बात आई तो.. आरोपी गिरफ्तार

Korba rape case, CG Rape case
कोरबा

Road Accident: तेज रफ्तार फिर बनी हादसे की वजह! ट्रेलर की टक्कर से चालक की दर्दनाक मौत, आरोपी फरार

तेज रफ्तार फिर बनी हादसे की वजह (photo source- Patrika)
कोरबा

Sexual Harassment Case: शादी का झांसा देकर संबंध बनाने का आरोप, पूर्व कृषि मंडी अधिकारी भेजा गया जेल

कृषि मंडी अधिकारी पर यौन उत्पीड़न का आरोप (photo source- Patrika)
कोरबा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.