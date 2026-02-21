Road Accident: तेज रफ्तार फिर बनी हादसे की वजह! ट्रेलर की टक्कर से चालक की दर्दनाक मौत, आरोपी फरार

Road Accident: गौरतलब है कि मुड़ापार शारदा बायपास पर भारी वाहनों की आवाजाही को लेकर पहले भी कई बार चिंता जताई जा चुकी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रिहायशी इलाके से गुजरने वाले इस मार्ग पर तेज गति से दौड़ते भारी वाहन अक्सर हादसों का कारण बनते हैं। वार्ड क्रमांक 28 के पार्षद गोपाल कुर्रे ने भी पहले प्रशासन से यहां भारी वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया।