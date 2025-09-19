CG News: नशे में धुत ट्रेलर चालक ने 14 गौवंशों को रौंदा, 10 की मौत… आरोपी गिरफ्तार

CG News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में मस्तूरी थाना क्षेत्र में देर रात एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। जांजगीर रोड पर प्रतिमा पेट्रोल पंप के पास नशे में धुत और तेज रफ़्तार से वाहन चला रहे ट्रेलर चालक ने सड़क किनारे बैठे 14 गौवंशों को कुचल दिया। इस दर्दनाक हादसे में 10 गौवंशों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार गंभीर रूप से घायल हो गए।