CG News: नशे में धुत ट्रेलर चालक ने 14 गौवंशों को रौंदा, 10 की मौत… आरोपी गिरफ्तार

CG News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में मस्तूरी थाना क्षेत्र में देर रात एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। जांजगीर रोड पर प्रतिमा पेट्रोल पंप के पास नशे में धुत और तेज रफ़्तार से वाहन चला रहे ट्रेलर चालक ने सड़क किनारे बैठे 14 गौवंशों को कुचल दिया। इस दर्दनाक हादसे में 10 गौवंशों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार गंभीर रूप से घायल हो गए।
सूचना मिलते ही मस्तूरी थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और आरोपी चालक को गिरफ्तार कर ट्रेलर जब्त कर लिया। बताया जा रहा है कि हादसे के समय चालक शराब के नशे में था और लापरवाहीपूर्वक तेज रफ्तार से वाहन चला रहा था।
घटना की जानकारी बजरंग दल के जिला गौ रक्षा प्रमुख मंजीश सिंह ठाकुर ने पुलिस को दी। गौ सेवकों की मदद से मृत और घायल गौवंशों को सड़क से हटाया गया। घायलों का उपचार कराया जा रहा है, वहीं मृत गौवंशों का अंतिम संस्कार किया गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।