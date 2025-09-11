CG News: एनीकट में मछली पकड़ने गए दो युवक बहे, एक का शव मिला, दूसरे की तलाश जारी

एसडीआरएफ के कमांडेंट नागेन्द्र सिंह ने बताया कि पवन कुमार, पीलू निषाद और नरेन्द्र कुर्रे समेत अन्य मछली लोग मार रहे थे। मंगलवार की शाम को तेज बारिश में एनीकट से 10 फीट ऊपर पानी बह रहा था। तेज बहाव में पवन जाल को देखने के लिए एनीकट पर गया और उसका पैर फिसल गया। वह बहने लगा। उसे बचाने के लिए पीलू भी कूद गया। दोनों तेज बहाव में बह गए।