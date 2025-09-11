CG News: एनीकट में मछली पकड़ने गए दो युवक बहे, एक का शव मिला, दूसरे की तलाश जारी

CG News: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में जुनवानी कोसानाला के एनीकट में जाल लगाकर मछली पकड़ने गए दो युवक तेज धार में बहकर लापता हो गए। सुबह एसडीआर की टीम ने रेस्क्यू शुरू की। एनीकट से करीब ढाई किलोमीटर दूर पीलू निषाद का शव मिला। एसडीआरएफ की टीम ने शव को स्मृतिनगर पुलिस को सौप दिया।
एसडीआरएफ के कमांडेंट नागेन्द्र सिंह ने बताया कि पवन कुमार, पीलू निषाद और नरेन्द्र कुर्रे समेत अन्य मछली लोग मार रहे थे। मंगलवार की शाम को तेज बारिश में एनीकट से 10 फीट ऊपर पानी बह रहा था। तेज बहाव में पवन जाल को देखने के लिए एनीकट पर गया और उसका पैर फिसल गया। वह बहने लगा। उसे बचाने के लिए पीलू भी कूद गया। दोनों तेज बहाव में बह गए।
प्रत्यक्षदर्शी तीसरा साथी नरेंद्र वर्मा ने बताया कि हम लोग बस मछली पकड़ रहे थे। पवन जाल को सवारने के लिए एनीकट में उतरा। उसी समय फिसल गया और बहने लगा। हाथ उठाकर बचाओ-बताओ चिल्लाने लगा। पीलू को तैरना आता था। वह उसे बचाने के लिए कूद गया और वह भी तेज बहाव में बह गया। हमें तैरना नहीं आता था। तत्काल मोहल्ले में जाकर घटना की जानकारी की।
कमांडेंट ने बताया कि टीम ने करीब 18 घंटे तक नाले में रेस्क्यू किया। ढाई किलोमीटर दूर तक टीम खोजते पहुंची, तब पीलू का शव मिला। पवन कुमार का पता नहीं चला है। शाम तक टीम नाले में खोजबीन करती रही। गुरुवार को फिर से टीम नाले में रेस्क्यू करेगी।