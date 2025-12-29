CG News: पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के काफिले की कई गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त, इधर कथास्थल में युवती ने की नस काटने की कोशिश

बिलासपुर में लिंगियाडीह पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेलने एक बार फिर बागेश्वर बनाम बघेल वाले अपने बयान को दोहराते हुए कथावाचक पंडित धीरेंद्र शास्त्री पर तीखा हमला बोला। भूपेश बघेल ने कहा कि धीरेंद्र शास्त्री टोटका करते हैं और “एक लोटा जल से सारी समस्याओं का हल” जैसे दावे करते हैं, ऐसे टोटकों से कोई ठीक नहीं होता। बीजेपी द्वारा कांग्रेस को सनातन विरोधी बताए जाने के सवाल पर पलटवार करते हुए बघेल ने कहा कि अरुण साव कितने सनातनी हैं, यह बताएं—क्या उन्होंने इसका ठेका लिया है, क्या कोई टेंडर हुआ है? बघेल ने आगे कहा कि धीरेंद्र शास्त्री और प्रदीप मिश्रा कथा के नाम पर पैसा लेना बंद कर दें, उसके बाद वे जितनी चाहें कथा करें, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।