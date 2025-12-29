CG News: पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के काफिले की कई गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त, इधर कथास्थल में युवती ने की नस काटने की कोशिश

पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के काफिले की कई गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त (photo Breaking)
CG News: दुर्ग जिले के भिलाई स्थित जयंती स्टेडियम में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की पांच दिवसीय दिव्य हनुमंत कथा आयोजित की गई ह। आज सोमवार को इसका अंतिम दिन है। यह कथा 5 दिसंबर से शुरू होकर 29 दिसंबर तक चली। कथा सुनने के लिए प्रदेश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु भिलाई पहुंचे हैं। इस बीच खबर आ रही है कि पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के कारकेड में शामिल गाड़ियां आपस में टकरा गईं। बताया जा रहा है कि अचानक एक युवक गाड़ी के सामने आ गया, जिससे शास्त्री जी की डिफेंडर और दो इनोवा गाड़ियों को नुकसान पहुंचा।
इस हादसे में कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। कार के अंदर बैठे पंडित धीरेंद्र शास्त्री, भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पाण्डेय समेत सभी लोग सुरक्षित हैं। हादसे के बाद पंडित शास्त्री ने भक्तों से अपील की कि इस तरह की जल्दबाज़ी या जोखिम भरे काम न करें। जानकारी के अनुसार, पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का काफिला कार्यक्रम स्थल से रवाना हो रहा था।
इसी दौरान अचानक एक युवक, जो खुद को शास्त्री जी का भक्त बता रहा था, गाड़ियों के सामने आ गया। उसे बचाने के प्रयास में ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाया, जिससे पीछे चल रही गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हालांकि टक्कर तेज नहीं थी, लेकिन गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। युवक भी इस हादसे में बाल-बाल बच गया। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल उसे सुरक्षित सड़क से हटाया।
युवती ने की नस काटने की कोशिश
भिलाई के जयंती स्टेडियम में चल रही हनुमंत कथा के दौरान एक युवती ने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। बताया गया कि युवती पंडित धीरेंद्र शास्त्री से मिलना चाहती थी, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाने पर उसने नस काटने की कोशिश की। घटना की जानकारी मिलते ही मंच से पंडित शास्त्री ने सभी भक्तों से भावुक अपील की कि कोई भी इस तरह का कदम न उठाए। उन्होंने कहा कि वे किसी की व्यक्तिगत पूजा नहीं, बल्कि भगवान हनुमान की पूजा और कथा के लिए आए हैं।
भूपेश बघेल का बागेश्वर धाम पर फिर हमला
बिलासपुर में लिंगियाडीह पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेलने एक बार फिर बागेश्वर बनाम बघेल वाले अपने बयान को दोहराते हुए कथावाचक पंडित धीरेंद्र शास्त्री पर तीखा हमला बोला। भूपेश बघेल ने कहा कि धीरेंद्र शास्त्री टोटका करते हैं और “एक लोटा जल से सारी समस्याओं का हल” जैसे दावे करते हैं, ऐसे टोटकों से कोई ठीक नहीं होता। बीजेपी द्वारा कांग्रेस को सनातन विरोधी बताए जाने के सवाल पर पलटवार करते हुए बघेल ने कहा कि अरुण साव कितने सनातनी हैं, यह बताएं—क्या उन्होंने इसका ठेका लिया है, क्या कोई टेंडर हुआ है? बघेल ने आगे कहा कि धीरेंद्र शास्त्री और प्रदीप मिश्रा कथा के नाम पर पैसा लेना बंद कर दें, उसके बाद वे जितनी चाहें कथा करें, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।