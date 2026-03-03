छत्तीसगढ़ का ऐसा गांव जहां 1926 से नहीं खेली जाती होली, बच्चों की मौतों के बाद बदली परंपरा

दुर्ग संभाग मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित इस गांव के बुजुर्गों के अनुसार, 1926 से पहले फाल्गुन माह में लगातार छोटे बच्चों की अकाल मृत्यु हो रही थी। हालात इतने गंभीर थे कि जिन परिवारों में छोटे बच्चे होते, वे महिलाएं फाल्गुन लगते ही मायके चली जाती थीं। उस समय गुंडरदेही रियासत के राजा ठाकुर निहाल सिंह को इसकी सूचना दी गई। उन्होंने गांव पहुंचकर होली न मनाने और उसके स्थान पर रामसत्ता (रामसप्ताह) पाठ कराने का सुझाव दिया। गांव के माता बगदई मंदिर प्रांगण में सात दिन तक 24 घंटे अखंड रामनाम का पाठ शुरू किया गया।