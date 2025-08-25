ढाबाडीह टांगर डैम में हादसा! एनीकट पार करते समय नाबालिग बहा, SDRF की खोज जारी…

CG News: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले के पामगढ़ थाना क्षेत्र से दुखद हादसे की खबर सामने आई है। ग्राम पंचायत कोसीर के ढाबाडीह टांगर डैम के पास आज सुबह करीब 11 बजे एनीकट पार करते समय एक नाबालिग बह गया। सूचना मिलते ही पामगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे की तलाश शुरू की।
स्थानीय ग्रामीणों ने भी खोजबीन की, लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिल सकी है। घटनास्थल पर नाबालिग की साइकिल और चप्पल मिली है, जिससे उसकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। बच्चे की खोजबीन के लिए एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है। फिलहाल मौके पर भारी भीड़ जुटी हुई है और पुलिस के साथ प्रशासनिक अमला स्थिति पर नजर बनाए हुए है।