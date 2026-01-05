हाड़ कंपाने वाली सर्दी का अलर्ट, अगले 72 घंटे न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट की संभावना, देखें ताजा अपडेट

बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम सक्रिय होने से पिछले तीन दिनों तक बादलों का डेरा रहा। इससे जिले में बादल छाए रहे हालांकि बारिश नहीं हुई। केवल बादलों का डेरा रहा। इससे ठंड का अहसास तो लोगों को ही नहीं रहा था। ठंड गायब हो गया था। इस दौरान अधिकतम व न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज गई। इसके बाद रविवार से मौसम साफ होते ही सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा। बाइक व कार चालकों को खासी परेशानी हुई। साथ ही बड़े वाहन चालक तो सफर नहीं कर सके, ऐसे में एक जगह रूकना ही मुनासिब समझा। इसके बाद धूप खिली।