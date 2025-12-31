छत्तीसगढ़ में ठंड का प्रकोप! आज इन इलाकों में शीतलहर चलने की संभावना, IMD की चेतावनी जारी

मंगलवार को अंबिकापुर और आस-पास के इलाकों में कम से कम तापमान के फ़्रीज़िंग पॉइंट पर पहुँचने से ओस की बूँदें जम गईं। पहाड़ी इलाकों में भी भारी पाला पड़ा, जिससे वे एक बार फिर बर्फ़ की सफ़ेद चादर से ढक गए। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में मध्य और उत्तरी छत्तीसगढ़ में शीत लहर चलने का अनुमान लगाया है। इसके अलावा, अगले चार दिनों में पूरे राज्य में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की उम्मीद है।