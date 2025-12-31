छत्तीसगढ़ में ठंड का प्रकोप! आज इन इलाकों में शीतलहर चलने की संभावना, IMD की चेतावनी जारी

कड़ाके की ठंड के साथ होगा नए साल का स्वागत (photo source- Patrika)
CG Weather Update: राज्य के कई जिलों में ठंड की मार पड़ रही है। बलरामपुर-रामानुजगंज में सबसे कम टेम्परेचर 2.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सरगुजा के प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन मैनपाट में भी रोजाना पाला पड़ रहा है। वहीं, राजधानी रायपुर के माना में पारा 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया।
राजधानी के कई इलाकों में भी मिनिमम टेम्परेचर 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। हालांकि, रायपुर में मिनिमम 11.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। टेम्परेचर में गिरावट के कारण राजधानी में दिन में भी ठंडी हवा चलती रही, जिससे ठंड का एहसास हुआ।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में शीतलहर चल रही है। मंगलवार सुबह कई जिलों में कोहरा छाया रहा। राज्य में सबसे कम तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सरगुजा में सबसे कम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस रहा, इसके बाद कोरिया में 5.6 डिग्री सेल्सियस, सूरजपुर में 3.9 डिग्री सेल्सियस, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में 6 डिग्री सेल्सियस, कोरबा में 8.7 डिग्री सेल्सियस, मुंगेली में 6.8 डिग्री सेल्सियस।
राजनांदगांव में 8.5 डिग्री सेल्सियस, दुर्ग में 8.2 डिग्री सेल्सियस, बस्तर में 9 डिग्री सेल्सियस, बालोद में 10.6 डिग्री सेल्सियस और रायपुर में 11.6 डिग्री सेल्सियस रहा। इस बीच, अंबिकापुर में सबसे कम न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे 30 दिसंबर अब तक का सबसे ठंडा दिन बन गया।
मंगलवार को अंबिकापुर और आस-पास के इलाकों में कम से कम तापमान के फ़्रीज़िंग पॉइंट पर पहुँचने से ओस की बूँदें जम गईं। पहाड़ी इलाकों में भी भारी पाला पड़ा, जिससे वे एक बार फिर बर्फ़ की सफ़ेद चादर से ढक गए। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में मध्य और उत्तरी छत्तीसगढ़ में शीत लहर चलने का अनुमान लगाया है। इसके अलावा, अगले चार दिनों में पूरे राज्य में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की उम्मीद है।
CG Weather Update: बुधवार सुबह राजधानी रायपुर में कोहरा छाए रहने की उम्मीद है। अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है।
