CG Breaking News: सत्संग के दौरान बुजुर्ग महिलाओं पर डंडे से हमला, CCTV में कैद वारदात, देखें Video

CG Breaking News: छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले से एक सनसनीखेज और चिंताजनक मामला सामने आया है। रविवार को सत्संग कर रही बुजुर्ग महिलाओं पर एक युवक ने अचानक डंडे से हमला कर दिया। इस घटना में तीन महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसका वीडियो सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है।