CG Breaking News: सत्संग के दौरान बुजुर्ग महिलाओं पर डंडे से हमला, CCTV में कैद वारदात, देखें Video(photo-patrika)
CG Breaking News: छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले से एक सनसनीखेज और चिंताजनक मामला सामने आया है। रविवार को सत्संग कर रही बुजुर्ग महिलाओं पर एक युवक ने अचानक डंडे से हमला कर दिया। इस घटना में तीन महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसका वीडियो सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है।
जानकारी के अनुसार, कुछ बुजुर्ग महिलाएं एक कमरे में नियमित रूप से सत्संग कर रही थीं। इसी दौरान एक युवक वहां पहुंचा और बिना किसी पूर्व विवाद या चेतावनी के महिलाओं पर डंडे से हमला शुरू कर दिया। अचानक हुए इस हमले से मौके पर अफरा-तफरी मच गई और महिलाएं जान बचाकर इधर-उधर भागने लगीं।
