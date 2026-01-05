5 जनवरी 2026,

सोमवार

जांजगीर चंपा

CG Breaking News: सत्संग के दौरान बुजुर्ग महिलाओं पर डंडे से हमला, CCTV में कैद वारदात, देखें Video

CG Breaking News: सक्ती जिले से एक सनसनीखेज और चिंताजनक मामला सामने आया है। रविवार को सत्संग कर रही बुजुर्ग महिलाओं पर एक युवक ने अचानक डंडे से हमला कर दिया।

जांजगीर चंपा

Shradha Jaiswal

Jan 05, 2026

CG Breaking News: सत्संग के दौरान बुजुर्ग महिलाओं पर डंडे से हमला, CCTV में कैद वारदात, देखें Video(photo-patrika)

CG Breaking News: सत्संग के दौरान बुजुर्ग महिलाओं पर डंडे से हमला, CCTV में कैद वारदात, देखें Video(photo-patrika)

CG Breaking News: छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले से एक सनसनीखेज और चिंताजनक मामला सामने आया है। रविवार को सत्संग कर रही बुजुर्ग महिलाओं पर एक युवक ने अचानक डंडे से हमला कर दिया। इस घटना में तीन महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसका वीडियो सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है।

जानकारी के अनुसार, कुछ बुजुर्ग महिलाएं एक कमरे में नियमित रूप से सत्संग कर रही थीं। इसी दौरान एक युवक वहां पहुंचा और बिना किसी पूर्व विवाद या चेतावनी के महिलाओं पर डंडे से हमला शुरू कर दिया। अचानक हुए इस हमले से मौके पर अफरा-तफरी मच गई और महिलाएं जान बचाकर इधर-उधर भागने लगीं।

Published on:

05 Jan 2026 08:30 am

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / CG Breaking News: सत्संग के दौरान बुजुर्ग महिलाओं पर डंडे से हमला, CCTV में कैद वारदात, देखें Video

जांजगीर चंपा

छत्तीसगढ़

