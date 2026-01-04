जैसा अभी अमेरिका ने किया है, वैसा ही कुछ 76 साल पहले नेपाल में कर चुका है भारत!

इधर, साल 1947 में भारत को ब्रिटिश उपनिवेशवाद से आजादी मिली। देश के पहले प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहर लाल नेहरू। अब नेहरू के सामने चुनौती थी कि वह नेपाल में किसका साथ दे। क्योंकि, नेपाल में निरंकुश राणा शासन के खिलाफ जनता की एक प्रजा परिषद भी आंदोलन कर रही थी। फरवरी 1950 में नेपाली प्रधानमंत्री मोहन राणा जब नेहरू से मिलने दिल्ली आए तो उन्हें इक्कीस तोपों को सलामी दी गयी। उनसे चीन में हुई माओ क्रांति के बाद नेपाल की स्थिति पर विमर्श हुआ।