Kejriwal Acquitted: अरविंद केजरीवाल बरी होने के फैसले के खिलाफ High Court जाएगी CBI,भाजपा ने कही बड़ी बात

Delhi High Court : दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (AAP) के लिए आज का दिन एक बहुत बड़ी कानूनी और राजनीतिक जीत (Delhi Politics) लेकर आया है। बहुचर्चित शराब नीति मामले में दिल्ली की एक अदालत ने अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को सभी आरोपों से मुक्त करते हुए पूरी तरह से बरी कर दिया है। इस फैसले से आम आदमी पार्टी के खेमे में जश्न का माहौल है। हालांकि, यह कानूनी लड़ाई यहीं खत्म होती नहीं दिख रही है। फैसले के तुरंत बाद जांच एजेंसी ने साफ कर दिया है कि वह इस फैसले के खिलाफ सीबीआई अपील (CBI Appeal) के जरिये दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) का दरवाजा खटखटाएगी। सीबीआई का मानना है कि इस फैसले में जांच के कई अहम पहलुओं और सुबूतों को नजरअंदाज किया गया है, जिसके चलते वे इसे ऊपरी अदालत में चुनौती देंगे।