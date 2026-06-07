सर्वे में खुलासाः बचत की दौड़ में बिगड़ रही सेहत, हर 10 में 4 भारतीय तनावग्रस्त

financial anxiety: बेहतर भविष्य के लिए बचत और निवेश करने की कोशिश अब शहरी भारतीयों के लिए तनाव का कारण बनती जा रही है। इंडिया हेल्थ कोशिएंट 2026 सर्वे के मुताबिक 41% शहरी भारतीयों का मानना है कि पैसों की चिंता और भविष्य के लक्ष्यों को पाने की होड़ उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है। वहीं 36% लोगों का कहना है कि अच्छी गुणवत्ता वाला भोजन, सप्लीमेंट्स और नियमित मेडिकल जांच जैसे स्वस्थ जीवन से जुड़े खर्च उनके बजट पर अतिरिक्त दबाव डाल रहे हैं। सर्वे के अनुसार, भारतीय भविष्य के लिए बचत में तो आगे हैं, लेकिन जब बात अचानक आने वाली मुसीबतों की होती है, तो वे फेल हो जाते हैं।