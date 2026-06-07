इंडिया ब्लॉक में सामने आई दरार, बैठक से पहले सीपीएम और जेएमएम भी कांग्रेस से नाराज

INDIA Alliance: विपक्षी इंडिया ब्लॉक में शामिल दलों की चुनावी हार के बाद गठबंधन की दरारें सामने आ रही हैं और खास बात यह है कि सहयोगी दलों के निशाने पर कांग्रेस नेतृत्व है। कांग्रेस के परहेज के कारण डीएमके के इंडिया ब्लॉक से किनारा करने के बाद अब सीपीएम और झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) ने भी कांग्रेस से नाराजगी जाहिर की है। झारखंड में जेएमएम के नेतृत्व वाली सरकार में तो कांग्रेस भागीदार है। इसी बीच सीपीएम के महासचिव एमए बेबी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को कड़ा पत्र लिखकर हाल ही संपन्न विधानसभा चुनाव के प्रचार में कांग्रेस के हमलों व मुद्दों पर आपत्ति जताते हुए जवाब मांगा है। यह स्पष्ट नहीं है कि सीपीएम व जेएमएम सोमवार को होने वाली इंडिया ब्लॉक की बैठक में शामिल होगी या नहीं। डीएमके इस बैठक में शामिल होने से इनकार कर चुकी है।